Forza Italia si spacca sui migranti | Micciché guida la fronda

Meloni ad Affari : "Dopo le Europee il nuovo partitoLa sfida a Berlusconi : avremo più voti di Forza Italia" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul futuro del Centrodestra e sulle prossime elezioni Europee del 26 maggio: "Sono felice che Toti e Musumeci abbiano mosso un passo significativo nella direzione che ho tracciato nello scorso mese di settembre, quando lanciai un appello per la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, alleato ma distinto dalla Lega" Segui su Affaritaliani.it

Sondaggi SWG : la Lega ancora in crescita - male i 5 Stelle - Forza Italia e il PD : Esaminando l'ultimo Sondaggio elettorale dell’istituto di ricerca Swg aggiornato al 28 gennaio 2019, si possono evidenziare diverse novità. L’unico partito che starebbe attraversando un ottimo momento, da un punto di vista consensuale, è la Lega del leader del Carroccio Matteo Salvini. In larga parte, quest’ultima rilevazione Sondaggistica rispecchia gli ultimi dati elettorali rilasciati anche dall’istituto di Sondaggi Ipsos, dove la Lega ...

Meloni ad Affari : "Dopo le Europee il nuovo partitoLa sfida a Berlusconi : avremo più voti di Forza Italia" : Intervista di Affaritaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul futuro del Centrodestra e sulle prossime elezioni Europee del 26 maggio: "Sono felice che Toti e Musumeci abbiano mosso un passo significativo nella direzione che ho tracciato nello scorso mese di settembre, quando lanciai un appello per la costruzione di un grande movimento sovranista e conservatore, alleato ma distinto dalla Lega" Segui su Affaritaliani.it

Guerra in chat - Forza Italia esplode : La Guerra civile in Forza Italia era annunciata da tempo. Ma che deflagrasse con questa intensità prima delle Europee lo immaginavano in pochi. Eppure di brace sotto la cenere doveva covarcene tanta, ...

Forza Italia va in tilt sul barcone : La guerra civile in Forza Italia era annunciata da tempo. Ma che deflagrasse con questa intensità prima delle Europee lo immaginavano in pochi. Eppure di brace sotto la cenere doveva covarcene tanta, ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i punti deboli e di Forza dell’Italia. Si punta sull’esperienza - un peccato per gli infortuni : Quattro giorni all’esordio. La Nazionale italiana di Rugby si prepara alla trasferta scozzese: sabato inizierà il proprio cammino nel Sei Nazioni a Murrayfield contro i padroni di casa della Scozia in un incontro già decisivo, dove la banda di Conor O’Shea andrà a caccia di una vittoria che manca ormai da tre edizioni del torneo agli azzurri. Andiamo a scoprire i punti di forza e i punti deboli della Nazionale tricolore. punti di ...

Sea Watch - Silvio Berlusconi affondato dai clandestini : retroscena - guerra totale in Forza Italia : Blitz di un gruppo di parlamentari a bordo della Sea Watch, la nave che da nove giorni è a largo di Siracusa con il suo carico di 47 migranti. A fare notizia, non è tanto il sopralluogo, quanto la composizione della delegazione. Sul gommone, con Nicola Fratoianni di Leu e Riccardo Magi di +Europa, c

Forza Italia - Cartotto : 'Vi racconto la discesa in campo di Berlusconi - oggi mi vergogno' : In un'intervista al Fatto Quotidiano, Ezio Cartotto ha ripercorso gli eventi che portarono alla nascita di Forza Italia di cui fu tra i principali ideatori. Il 75enne ex politico, scrittore e giornalista racconta quegli anni burrascosi e si sofferma anche su alcuni 'legami' non sempre chiari del Cavaliere. Sulla situazione odierna, invece, si dice profondamente deluso, e considera Berlusconi "patetico e triste", principale colpevole delle ...

Pier Ferdinando Casini : "Vedo Carfagna leader di Forza Italia" : "Mara Carfagna è una bellissima donna e potrebbe essere la leader di Forza Italia". parola di PierFerdinando Casini, politico di lungo corso, che si racconta in un'intervista a tutto campo al quotidiano Libero.Carfagna la conosco da anni e le dico che ha una capacità di studio e di approfondimento unica. Ha enormi doti di talento, la noti per l'aspetto ma ti colpisce per la sua intelligenza. In Parlamento è la ...

Sea Watch - Stefania Prestigiacomo spiazza Forza Italia. Silvio Berlusconi - il retroscena sui migranti : La visita 'a titolo personale' di Stefania Prestigiacomo sulla Sea Watch spacca Forza Italia e pure il centrodestra. La sfida della decana dei deputati azzurri oltre ad attirare gli insulti dei ...

Sea Watch - Prestigiacomo guida il blitz sul gommone - rivolta in Forza Italia. Boschi : insulti ignobili : Insomma si declassa e si tenta di sminuire l'iniziativa politica a un colpo di testa di una donna siciliana.

Forza Italia. ´Sì al Sud che vuole cambiare´. : Scilla: "Da Mazara del Vallo il segnale di un partito rinvigorito e forte". Mazara del Vallo, 27 gennaio 2019 - Incontro mazarese sabato 26 gennaio 2019 per i gilet azzurri. La manifestazione contro ...

Stefania Prestigiacomo a bordo della Sea Watch esplode dentro Forza Italia : Nella sua Siracusa, Stefania Prestigiacomo si è sentita di prendere l'iniziativa. È salita a bordo della Sea Watch ferma a un miglio dalla costa, raggiungendola con un gommone insieme ad altri due colleghi parlamentari di opposizione. "Non si può voltare la testa dall'altra parte. Non è la mia natura" sono state le parole della deputata di Forza Italia, nel motivare un gesto che ha fatto letteralmente esplodere il suo ...

Parlamento - la battaglia di Forza Italia per non tagliarsi lo stipendio : “Indennità va calcolata in base al reddito passato” : Tagliare lo stipendio ai parlamentari? No. Anzi, solo ad alcuni. O meglio: chi viene eletto deve avere un’indennità pari a quanto guadagnava prima di entrare in Parlamento. L’idea viene direttamente dai banchi di Forza Italia ed è illustrata in una proposta di legge depositata nei giorni scorsi, a prima firma dei deputati azzurri Sestino Giacomoni e Paolo Russo. Obiettivo? Fermare l’offensiva dei 5 stelle che, da alcune ...