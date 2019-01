Football americano - Superbowl 2019 : programma - orario e tv. Come vedere in streaming New England Patriots-Los Angeles Rams : Lo show del Superbowl numero 53 di Football americano è ormai alle porte. L’atto conclusivo della stagione 2019 della NFL è sempre più vicino e la tensione per quello che è l’evento degli eventi negli States supera i livelli di guardia. Nello stupendo e ultra moderno Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, assisteremo al confronto tra i New England Patriots, trascinati dall’accoppiata leggendaria Bill Belichick-Tom Brady, e ...

Football americano - Superbowl 2019 : programma - orario e tv. Come vedere in streaming New England Patriots-Los Angeles Rams : Lo show del Superbowl numero 53 di Football americano è ormai alle porte. L’atto conclusivo della stagione 2019 della NFL è sempre più vicino e la tensione per quello che è l’evento degli eventi negli States supera i livelli di guardia. Nello stupendo e ultra moderno Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, assisteremo al confronto tra i New England Patriots, trascinati dall’accoppiata leggendaria Bill Belichick-Tom Brady, e ...

Football americano - Pro Bowl 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Domenica 27 gennaio si disputerà il Pro Bowl 2019, l’All-Star Game di Football americano che precede di una settimana il Super Bowl tra Patriots e Los Angeles Rams. Si preannuncia grande spettacolo al Camping World Stadium di Orlando (Florida, USA) dove scenderanno in campo i migliori giocatori della NFL, eccezion fatta per gli atleti che sette giorni dopo saranno impegnati ad Atlanta nel Super Bowl. Di seguito la data, il programma ...

Trump offre hamburger e patatine ai campioni di Football. Il menù “americano” per colpa dello shutdown : Un buffet a base di hamburger, pizza e patatine fritte servito dal presidente americano Donald Trump in persona: sono stati accolti così, ieri sera nella East Room della Casa Bianca, gli atleti della squadra universitaria di football Clemson Tigers, vincitrice del campionato nazionale NCAA (National Collegiate Athletic Association): e come se la mancanza di personale provocata dallo shutdown non bastasse, Trump ha pagato il conto di tasca ...

Il Capodanno nero del Football americano : Il football è ricco, il football è appassionante, il football è anche isterico e dipende solo dai risultati, in Europa come in America, che si giochi con un pallone sferico o ovale, coperti di armature e di caschi o solo di parastichi, il football è imponderabile, con i sei quarterback più pagati, dai 33.5 milioni di dollari di Aaron Rodgers ai 30 di Matt Ryan, ai 28 di Kirk Cousins ai 27.5 di Jimmy Garappolo, ...

Football americano - NFL 2019 : scattano i play-off. Tabelloni e accoppiamenti. Saints e Chiefs le favorite - ma occhio a Patriots e Rams : Dopo un lungo avvicinamento, sotto forma delle 17 settimane di regular season, finalmente è tempo di Playoffs per la NFL 2019. Si inizia, come consuetudine, con il weekend dedicato ai match di Wild Card che metteranno di fronte le squadre classificate dalla terza alla sesta posizione di entrambe le Conference. Le prime teste di serie, infatti, attendono le vincenti nei match di Divisional che si disputeranno nel prossimo fine settimana. Nella ...

