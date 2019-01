Fond Barilla | combattere spreco di cibo per sviluppo sostenibile

Fond azione Barilla e MIUR insieme per un concorso e un corso su sostenibilità alimentare e ambientale : 7 ragazzi su 10, tra i 16 e i 35 anni, si dicono preoccupati dall’impatto ambientale generato dal nostro stile alimentare . Peccato però che solo il 26% di loro – quando si tratta di dar seguito a questa preoccupazione – sceglie di adottare diete sostenibili. Dati che confermano quanto ancora si debba fare per sensibilizzare i più giovani sul legame che c’è tra le nostre scelte alimentari, la nostra salute e il benessere del Pianeta, ...

Fondazione Barilla : annunciati i vincitori di BCFN YES! : L’assegno di ricerca delBCFN YES! 2018 Research Grant Competition è stato consegnato oggi a Henry Anton Peller(USA) eCathy Smith (Gran Bretagna); Martina Occelli(Italia) e al team composto da Geraldin Lengai, Margaret Gumisiriza Ssentambi e Becky Aloo(Kenya e Uganda). Organizzato dallaFondazione Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN), il concorso è rivolto ai giovani dottorandi e ai ricercatori post doc di tutto il mondo che si sono ...