Flotte - La nostra intervista a Pierantonio Vianello Seat

Flotte - La nostra intervista ad Alberto Esposito (Mazda) : Nel corso del 2018, la Mazda ha immatricolato in Italia10.866 vetture, con una crescita del 3,19% sullanno precedente e una quota di mercato dello 0,57% (dati Unrae): ecco la nostra intervista al fleet & remarketing manager della casa Alberto Esposito.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Il 2019 si preannuncia come un anno ricco di novità per la Mazda, sia in generale sia in ...

Flotte - La nostra intervista a Fabio Flori (Volvo) : Nel corso del 2019, la Volvo ha immatricolato in Italia 19.075 vetture, con una crescita 12,4% rispetto allanno precedente e una quota di mercato dell1%. Ecco la nostra intervista a Fabio Flori, corporate sales manager della Volvo Car Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Sicuramente la nuova Volvo V60, da poco introdotta nel nostro mercato: ci aspettiamo diventi una ...

Flotte - La nostra intervista a Marco Monetti (Infiniti) : Nel corso del 2019, la Infiniti ha immatricolato nel nostro Paese 600 vetture, pari a una quota di mercato dello 0,003% (dati Unrae): ecco la nostra intervista al responsabile Flotte della Infiniti Italia Marco Monetti.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Nel 2019 lanceremo linnovativa QX50, che catturerà i clienti del segmento crossover/Suv premium e la Q50 model year 2019 che ...

Flotte - La nostra intervista a Fabrizio Piastra (Renault) : Nel corso del 2018, la Renault ha immatricolato in Italia 125.154 vetture, con un calo del 6,4% rispetto allanno precedente e una quota di mercato del 6,55% che la colloca al quarto posto tra i costruttori, alle spalle di Fiat, Volkswagen e Ford. Ecco la nostra intervista a Fabrizio Piastra, direttore vendite Flotte della Renault Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019? Il 2019 ...

Flotte - La nostra intervista a Marco Dainese (Maserati) : Nel corso del 2018, la Maserati ha immatricolato in Italia 2.762 vetture, in calo del 5,35% rispetto allanno precedente, con una quota di mercato dello 0,14; ecco la nostra intervista a Marco Dainese, head of corporate sales & remarketing della Casa del Tridente.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?La Maserati ha recentemente presentato la nuova gamma prodotto model year 19, ...

Flotte - La nostra intervista a Gustavo de Cicco (Kia) : Nel corso del 2019, la Kia ha immatricolato in Italia 47.730 vetture, con una flessione dello 0,47% sullanno precedente e una quota di mercato pari al 2,5%. Ecco la nostra intervista a Gustavo de Cicco, fleet & remarking manager della Kia Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Con il lancio della nuova Ceed, riteniamo di aver completato lofferta di vetture alla ...

Flotte - La nostra intervista a Fabrizio Quinti (Ford) : Nel 2018, la Ford ha immatricolato in Italia (dati Unrae) 129.563 vetture, con una flessione del 3,40% sullanno precedente e una quota pari al 6,78%, collocandosi al terzo posto tra i marchi più venduti nel nostro Paese alle spalle di Fiat e Volkswagen. Ecco la nostra intervista a Fabrizio Quinti, rental, fleet & remarketing manager della Ford Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business ...

Flotte - La nostra intervista a Dario Mennella (BMW) : Nel 2018, la BMW ha immatricolato in Italia 57.121 vetture, con una flessione dl 6,20% rispetto allanno precedente, ottenendo una quota pari al 2,99%; a queste si sono aggiunte 20.529 Mini (--16,97%; quota dell1,07%; tutti i dati sono di fonte Unrae). Ecco la nostra intervista a Dario Mennella, corporate direct & special sales manager della BMW Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business ...

Flotte - La nostra intervista ad Alberto Cestaro (Audi) : Nel 2019, lAudi ha immatricolato in Italia 62.776 vetture, con una flessione del 6,45% rispetto allanno precedente e una quota di mercato del 3,29%. Ecco la nostra intervista ad Alberto Cestaro, responsabile Flotte del marchio.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Il 2018 si è chiuso allinsegna del rinnovamento grazie alle nuove generazioni di diverse car line - che di fatto vedranno ...