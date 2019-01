Flickr cambia le regole di servizio sullo spazio di archiviazione

agi

(Di martedì 29 gennaio 2019) Chi è affezionato a Flickr potrebbe avere una buona ragione per passare all'abbonamento Premium. Dopo la limitazione a 1000 fotografie per account, entrata in vigore l'8 gennaio, dal 5 febbraio tutti gli scatti in eccesso verranno automaticamente cancellati a partire dai più vecchi.L'annuncio era stato dato a novembre dell'anno scorso, dopo che ad aprile la società informatica SmugSmug ha acquisito il sito e relativi servizi dalla Verizon Oath, società madre di Yahoo!. Fino a questo momento, Flickr - sul web dal 2004 - poneva un generoso limite di upload di 1 terabyte di, contribuendo a coltivare un ecosistema di condivisione tra fotografi, artisti e appassionati. Tuttavia, la nuova proprietà ha ritenuto di modificare la politica del, sperando di incoraggiare gli utenti ad aderire alPremium, con un piano mensile da 5,99 euro al mese o uno annuale da 4,49 ...