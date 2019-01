Fiorentina : Pioli - serve grande prova : ANSA, - FIRENZE, 29 GEN - "La vittoria di domenica contro il Chievo ha accresciuto la nostra autostima e la fiducia nei nostri mezzi, siamo pronti per una partita importante come quella di domani ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Vittoria pesante nonostante gli errori»

Chievo-Fiorentina - Pioli : 'Muriel sta diventando un punto di riferimento. Lui e Chiesa - che potenziale offensivo' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 , l'allenatore viola Stefano Pioli ha commentato così il match: "Per noi tutte le partite hanno un'importanza notevole, perché siamo in ritardo e dobbiamo ...

CHIEVO FIORENTINA probabili formazioni – Dopo la sconfitta con la Juventus, un nuovo difficilissimo esame per il Chievo di Di Carlo: la formazione gialloblù affronta la Fiorentina sperando di confermare la statistica che non la vede ko per due gare di fila in campionato da inizio novembre. Come riporta Sky Sport i numeri sorridono anche

Fiorentina - Pioli “trattiene” Pjaca e su Badelj… : Fiorentina, il tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa ha svelato qualche dettaglio della formazione che affronterà il Chievo Verona Fiorentina, il tecnico Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa della prossima gara che la squadra viola giocherà nel weekend contro il Chievo Verona. “Col Chievo giocherà di certo Hancko. Come tanti giocatori dell’Est ha molta fame, lavora molto per farsi trovare pronto. Mi aspetto una ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Formazione? Giocherà Hancko dal primo minuto» : Vincere con la politica dei giovani? Solo con loro non credo sia possibile, ma quest'anno non abbiamo solo loro, c'è esperienza e la danno i vari Muriel e Pezzella . Sicuramente non possiamo comprare

Fiorentina : Corvino chiarisce il futuro di Pioli : Nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport , il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato anche del futuro dell'allenatore Stefano Pioli : 'Gode della profonda stima mia e della società. C 'è un'opzione di rinnovo e intendiamo ...

Fiorentina-Samp - Pioli : 'Mi ricorda Ronaldo il Fenomeno' : Pioli coccola Muriel, autore di una doppietta nel 3-3 del Franchi contro la Sampdoria, che segnava il suo debutto con la maglia della Fiorentina: "Il primo giorno che è arrivato gli ho detto che fosse ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Grande merito al cuore dei ragazzi - ci hanno creduto fino alla fine» : FIRENZE - " Grande merito ai miei ragazzi che hanno ci hanno creduto fino all'ultimo ". Così Stefano Pioli , ai microfoni di Sky Sport, dopo il rocambolesco pareggio acciuffato all'ultimo secondo nel 3-3 contro la Sampdoria . Il tecnico viola prosegue: " Quando eravamo in parità numerica abbiamo avuto alcune occasioni per far ...

Muriel - magie e doppietta con la Fiorentina. Pioli : 'Un grande' : Un gol da cecchino, un altro da sprinter irresistibile. Luis Muriel non avrebbe potuto desiderare un debutto migliore con la Fiorentina in campionato, dopo l'esordio negli ottavi di Coppa Italia ...

Fiorentina - Pioli : 'Muriel è l'unico che ricorda Ronaldo il Fenomeno. Il rosso a Edimilson? Avrei qualcosa da ridire...' : Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli analizza a Sky Sport il pareggio interno con la Sampdoria: 'Dovevamo segnare quando eravamo 11 contro 11. La partita è cambiata dopo l'espulsione. I miei hanno giocato con coraggio, perdere questa partita sarebbe ...

Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia : poco turnover per Mazzarri e Pioli : TORINO FIORENTINA probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 15, lo stadio Olimpico di Torino apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Mazzarri e la viola di Pioli, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. La gara […] L'articolo Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia: poco turnover per Mazzarri e Pioli ...