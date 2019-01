Finisce il calvario di Asia Bibi | ora può espatriare

ilfogliettone

(Di martedì 29 gennaio 2019)ora e' libera di lasciare il Pakistan. La Corte suprema di Islamabad ha respinto il ricorso contro l'assoluzione della donna cristiana, madre di cinque figli, che per un'accusa di blasfemia ha rischiato l'esecuzione capitale. "La richiesta d'appello e' stata rigettata", ha dichiarato il giudice Asif Saeed Khosa. Il ricorso era stato presentato dal partito islamista Tehreek-e-Labaik (Tlp), dopo che il verdetto di condanna a morte della donna emesso nel 2010 era stato annullato dalla stessa Corte, scatenando furibonde e continue proteste da parte dei gruppi islamisti piu' accesi e provocando una disputa legale che oggi sembra aver trovato la parola fine. I presupposti perche' a questo puntopossa lasciare il Paese ci sono tutti, e al piu' presto: perche', a quanto denunciano molti attivisti, i rischi in Pakistan per lei sono ancora troppo elevati. Mentre il governo di ...