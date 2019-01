FINANZA E POLITICA Da Draghi un assist alle mosse del Governo

FINANZA E POLITICA/ I dati economici pronti a far vacillare Conte : Le prospettive economiche appaiono preoccupanti in questo inizio 2019. Tanto da potere avere implicazioni negative sulla stabilità del Governo

SPY FINANZA/ Mercati - Carige e politica : le emergenze scattate per l'Italia : Fed e Pboc potrebbero causare un disastro sui Mercati. Un bel guaio per l'Italia già alle prese con situazioni difficili, come dimostra Carige