Filippo Palombini | sindaco di Amatrice | I sindaci del terremoto pronti a

(Di martedì 29 gennaio 2019)ha preso il posto di Sergio Pirozzi alla guida di. Il, facente funzione, in un'intervista a Il Giornale spiega lo stato di abbandono dei centri colpiti dal sisma del 2016. Ilche "ha rischiato di farci scomparire come comunità" è stato trattato ancor peggio dalle istituzioni che "ci lasciano smarrire tra le leggi". Chiama idella zona a raccolta, prepara una marcia di protesta.Se non avranno risposte sulla ricostruzione, tutti idel cratere marceranno presto uniti e rimetteranno il mandato. Siamo rimasti senza interlocutori e senza guidaIn seguito alle visite e i proclami dei vari governi succedutisi dal 2016 si disse disposto a incontrare i rappresentanti dello stato solo se disposti a sottoporsi a uno streaming pubblico ma "nessuno più si è visto da allora". I proclami sono tanti, come le ...