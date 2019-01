Festival di Sanremo | Alessandra Amoroso e Bocelli tra gli ospiti

Sanremo 2019 : Ligabue ospite del Festival : Luciano Ligabue a Sanremo E’ ufficiale: Luciano Ligabue è uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2019, in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio. E’ stato lo stesso cantautore a confermarlo sui social: “Le luci d’America, le luci dell’Ariston. Ci vediamo a #Sanremo2019! L’artista lascia supporre che sul palco canterà proprio il brano Luci d’America, singolo pubblicato l’11 gennaio come primo ...

Festival di Sanremo 2019 : chi è Virginia Raffaele - la bella e brava artista che affianca Claudio Bisio : Virginia Raffaele è una delle grandi rivelazioni della televisione italiana degli ultimi anni. Nata a Roma il 27 settembre 1980 è un’attrice, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Virginia nasce in una famiglia circense: sua nonna, di origine marchigiana, era un’acrobata cavallerizza ed insieme ai suoi fratelli possedeva un circo, il circo Preziotti. E’ una famiglia proveniente ‘da tutta Italia’, ...

Serena Rossi al Festival di Sanremo per un’esibizione storica : ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini - insieme a Claudio Baglioni : Serena Rossi sarà una degli ospiti del Festival di Sanremo 2019. L’attrice, protagonista nei panni di Mia Martini del biopic ‘Io sono Mia‘, che andrà in onda su Rai1 il 12 febbraio, dopo l’anteprima nelle sale del 14, 15 e 16 gennaio, salirà sul palco dedicato alla canzone italiana per intonare, insieme al direttore artistico Claudio Baglioni, ‘Almeno tu nell’universo‘, che Mia Martini portò al Festival ...

Sanremo 2019 - il rischio conflitto di interesse (facilmente visibile) “guidato” da Claudio Baglioni : ecco perché il Festival quest’anno si fa in”famiglia” : “Baglioni? Non lo reggo: piaceva ai fasci. Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello”, aveva dichiarato lo scorso anno Antonio Ricci. Il cantante aveva fatto poi sapere di aver querelato il papà di Striscia la notizia. Tra i due non corre dunque buon sangue ma questa volta il tg satirico di Canale 5, programma di punta della concorrenza, accende i riflettori su un presunto conflitto di interessi al festival di Sanremo guidato dal ...

Claudio Bisio - non chiamatelo ‘solo’ cabarettista : ecco la sfavillante carriera del mattatore del Festival di Sanremo 2019 : Il mattatore del Festival di Sanremo 2019 è una vecchia conoscenza degli amanti dei programmai televisivi ironici e divertenti. Claudio Bisio è nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, 61 anni fa. Aveva solo 5 anni quando si trasferì con la famiglia a Milano. Qui, dopo gli studi superiori, frequentò per due anni la facoltà di Agraria per poi lasciare e conseguire nel 1981 il diploma presso la Civica scuola d’arte drammatica del ...

È successo in TV – 29 gennaio 1959 : Domenico Modugno strega il Festival di Sanremo (VIDEO) : Prosegue il nostro viaggio nelle storiche edizioni del Festival di Sanremo. Se ieri abbiamo parlato della 'prima volta' televisiva, oggi vi parliamo dell'edizione numero nove della kermesse canora che inizia a far sentire la sua voce (in tutti i sensi) a livello di evento sul piccolo schermo e non solo. È successo in TV – 28 gennaio 1955: il primo Festival di Sanremo in TV (VIDEO) prosegui la ...

Regolamento Festival di Sanremo 2019 : serate - televoto e artisti in pdf : Regolamento Festival di Sanremo 2019: serate, televoto e artisti in pdf Il Festival di Sanremo è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale e televisivo italiano. Catalizza l’attenzione del mondo della musica e del mondo dello spettacolo. Un evento che per una settimana accende i riflettori sulla città ligure. E sposta fisicamente in Liguria il circo mediatico italiano. Sotto la direzione artistica di Claudio ...

Sanremo 2020 : Claudio Baglioni verso il terzo Festival : Sanremo 2020: Claudio Baglioni verso il terzo festival La nuova edizione del festival non è ancora iniziata-manca ancora più di una settimana-ma già si parla di Sanremo 2020. In Rai si pensa all’edizione del prossimo anno e per questo motivo si riflette anche su chi potrebbero essere i futuri presentatori. Il conduttore di Sanremo 2020 Durante l’ultima conferenza stampa, alla direttrice Rai Teresa De Santis, non è piaciuto ...

Premio alla carriera a Pino Daniele dal Festival di Sanremo - sfuma l'ipotesi Peppino Di Capri : Il Comune di Sanremo, in accordo con il direttore artistico Claudio Baglioni, ha deciso di attribuire a Pino Daniele il Premio alla carriera Città di Sanremo, a quattro anni dalla tragica e prematura ...

Ligabue tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2019 - arriva la conferma dopo le indiscrezioni : dopo settimane di indiscrezioni, ecco arrivare la conferma di Ligabue tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2019. L'artista sarà così sul palco del Teatro Ariston per la promozione del suo nuovo album, Start, che sarà rilasciato l'8 marzo dopo l'apripista Luci d'America già in radio dall'11 gennaio scorso. Il nome di Ligabue va così ad aggiungersi a quello di Alessandra Amoroso, reso ufficiale sabato 26 gennaio, che aveva già avuto modo ...

