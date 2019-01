blogo

: Fernando Proce verso RadioMediaset, l'annuncio dell'A.D. Paolo Salvaderi - SerieTvserie : Fernando Proce verso RadioMediaset, l'annuncio dell'A.D. Paolo Salvaderi - LibreriaFenice : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 29 gennaio 2019)UPDATE 29.01.2019: Come da TvBlog anticipato poco più di un mese fa (il 19 dicembre 2018),approderà nei lidi di Radio Mediaset. La conferma è stata data dall'Amministratore Delegato del gruppoa margine dei commenti sui dati d'ascolto del gruppo per il secondo semestre del 2018 resi noti oggi, 29 gennaio 2019 dal TER (Tavolo Editori Radio). Queste le sue parole: Abbiamo poi inserito nei nostri palinsesti innesti importanti di grande caratura nel nostro comparto quali Barty Colucci, Claudio Cannizzaro, Lodovica Comello, Gibba per non parlare di Antonello Piroso, del ritorno di Alvin con Katia Follesa e’ ultimo nuovo arrivato nella nostra squadra,R101 (Anteprima RadioBlog) Giusto due giorni fa vi abbiamo riferitoa novità che caratterizzerà da qui in avanti il nuovo corso de La ...