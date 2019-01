ilsole24ore

: Febbre da flat tax per le partite Iva con il nodo delle quote societarie: L’aumento a 65mila euro della soglia di r… - fisco24_info : Febbre da flat tax per le partite Iva con il nodo delle quote societarie: L’aumento a 65mila euro della soglia di r… - StudioCicia : FLAT TAX O NO? Tutti i passaggi per fare la scelta giusta. È febbre da #forfait il nuovo regime al 15% fino a 65mil… - fiscooggi : Febbre da flat tax per le partite Iva con il nodo delle quote societarie -

(Di martedì 29 gennaio 2019) L’aumento a 65mila euro della soglia di ricavi dilata la platea del regime agevolato. Da quest’anno non ci sono più limiti alla spesa per il personale, al costo dei beni strumentali e al reddito da lavoro dipendente o pensione. Tempi stretti per la scelta in vista della prima fattura. Punto cruciale: le partecipazioni...