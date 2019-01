Far West Italia | 43 mila auto fantasma libere di violare il codice della Strada

Far West Lucca - testata tecnico a collega : ANSA, - Lucca, 27 GEN - Bruttissimo episodio nel convulso finale della partita di Serie C Lucchese-Alessandria. La squadra di casa, che perdeva 0-2 è riuscita a segnare il gol del 2-2 al 92', poi è ...

Sanità - la Grillo apre al regionalismo differenziato. Ma così sarà il Far West : L’altro giorno si sono riunite tutte le federazioni degli ordini professionali della Sanità per un totale di un milione e mezzo di operatori, per dire “no” al regionalismo differenziato, mentre, nello stesso giorno, a dire inspiegabilmente “sì”, spiazzando tutti, sarebbe stata proprio la ministra della Salute Giulia Grillo. Ma come? Il M5S in tutti i suoi programmi ha sempre difeso l’unità e l’integrità del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). Si ...

NBA : Joel Embiid e Russell Westbrook non sono amici - e ci tengono a Farlo sapere : Joel Embiid e Russell Westbrook non si sono mai amati, non è una novità. Ma la lunga serie di scontri tra i due si è arricchita dell'ennesima puntata dopo la partita , come al solito divertente, tra ...

Far West ai baretti di Chiaia - 'Soldi al teste per farlo tacere' : Tace in aula il teste chiave, finale scontato di una trama già scritta. Indagato per rissa, in quanto ritenuto vicino al clan Formicola, il 17enne colpito dagli spari di via Carlo Poerio, novembre di ...

Sulla legittima difesa c'è l'accordo - Salvini : 'Non sarà il Far west' : Roma, 14 gen., askanews, - 'C'è l'accordo' e quindi Sulla legittima difesa 'conto nell'approvazione entro febbraio'. A spiegarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Tg2Italia. Un ...

Magliana - Far West davanti all'asilo nido : Un pregiudicato è stato ferito alla testa da alcuni colpi di arma da fuoco durante un agguato avvenuto davanti all'asilo nido Mais e Girasole in via Castiglion Fibocchi 13, alla Magliana. Erano le 9 ...

Far West a Crotone : quindici colpi di pistola sparati in pieno giorno : Attimi di paura nella tarda mattinata del 9 gennaio nel quartiere Fondo Gesù di Crotone. quindici colpi di arma da fuoco, otto di pistola e sette di fucile, sono stati sparati da persone non ...

Sindaci disobbedienti - Fabio Raimondo (FdI) : 'No al Far West' : I Sindaci di centrosinistra dei comuni della Città Metropolitana di Milano saranno disobbedienti come i loro più famosi colleghi del PD o faranno rispettare la legge? Il Sindaco Negri di Cesano Boscone è stato il primo ad uscire allo scoperto: "Capisco e sono vicino ai Sindaci che in vario modo in queste ore si stanno esprimendo contro il Decreto Sicurezza. Mi unisco alla loro Lotta. A livello locale, dobbiamo anche esercitare una 'disobbedienza ...

Giulia Bongiorno e la rivolta dei sindaci : 'Chi non sa governare punta a creare il Far West' : 'Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c' è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire ...

Bongiorno : chi non sa governare punta a creare il Far West : Roma, 4 gen., askanews, - 'Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c'è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire ...

Dl Sicurezza - a Palermo presidio a sostegno di Orlando. Bongiorno : “Lui e De Magistris vogliono il Far West” : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che risponde al ministro Matteo Salvini accusandolo di essere lui a “violare apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato”. La ministra della pa Giulia Bongiorno che, intervistata da Libero, attacca dando un’interpretazione simile a quella arrivata ieri dal vicepremier Luigi Di Maio: “Provocazioni inscenate per spostare l’attenzione e ottenere un po’ di visibilità. E ...