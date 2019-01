Fabrizio Corona | le dichiarazioni hot su Silvia Provvedi | “la prima volta a letto

Fabrizio Corona choc : «Mi portavano ragazze per fare sesso. Così ho conosciuto Silvia Provvedi» : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, le ultime dichiarazioni choc. Dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente, Fabrizio Corona ha raccontato, tra le altre cose, anche l'incontro con la...

Fabrizio Corona - la bomba su Don Mazzi : "Chi mi portava ragazze in comunità per fare sess***" : Ancora vicende legate al se**o per Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi ha raccontato le particolari circostanze in cui ha conosciuto la sua ex Silvia Provvedi. A Corona, quando frequentava la comunità di Don Mazzi, portavano diverse ragazze. Il motivo? Fargli riprendere l'attività sessuale, dopo

Fabrizio Corona e le amanti : «Ne ho avute di famose». Dalla pornostar alle influencer : Fabrizio Corona e le sue amanti famose: l’ex paparazzo dei vip, nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente – in libreria da pochi giorni – ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con donne di spettacolo o influencer, famose o presunte tali. Tutti flirt avvenuti, secondo Corona, dopo la rottura con Silvia Provvedi, cui è stato legato per diversi mesi prima e dopo la sua detenzione. Secondo quanto riporta Bitchyf, Corona nel ...

Fabrizio Corona - la Procura di Milano chiede nuovamente l'arresto : Fabrizio Corona potrebbe tornare in carcere. La Procura di Milano, infatti, ne ha chiesto l'arresto poiché avrebbe infranto alcuni divieti che gli erano stati imposti in occasione dell'affidamento terapeutico. Per la Procura, infatti, Fabrizio Corona non si sarebbe dovuto recare nel boschetto della droga di Rogoredo poiché su di lui vige il divieto di frequentare o entrare in contatto con dei tossicodipendenti. Fabrizio Corona non poteva ...

Fabrizio Corona - chiesto il suo ritorno in carcere : ‘È andato nel boschetto della droga’ : Non c’è pace per Fabrizio Corona. La Procura generale di Milano, per mano dell’avvocato generale Nunzia Gatto, ha appena presentato al Tribunale di Sorveglianza meneghino una richiesta di revoca dell’affidamento terapeutico per l’ex re dei paparazzi. Il motivo di questa nuova azione contro di lui è da ricercarsi nella serie di reati e violazioni del programma che dovrebbe seguire, commessi nelle ultime settimane. Ad esempio lo scorso 10 dicembre ...

Fabrizio Corona : "Ho avuto delle amanti mentre ero fidanzato con Silvia Provvedi" : Uscito da pochissimi giorni in libreria con Non mi avete fatto niente - titolo identico a quello del brano vincitore del Festival di Sanremo 2018 cantato da Ermal Meta e Fabrizio Moro, Fabrizio Corona ha parlato a ruota libera delle donne delle quali si è circondato in questi anni, per giunta mentre era fidanzato con Silvia Provvedi.L'ex re dei paparazzi avrebbe conosciuto in quel periodo l'ex gieffina Mariana Rodriguez, Ginevra Rossini ...

Fabrizio Corona rivela i nomi delle sue amanti famose : tra queste Mariana Rodriguez : Fabrizio Corona è un fiume in piena e nel suo libro autobiografico, dal titolo "Non mi avete fatto niente", pubblicato in queste settimane, ha parlato per la prima volta di tutto quello che gli è successo nel corso degli ultimi anni, parlando anche delle donne vip con le quali ha avuto delle tresche clandestine ai tempi della sua relazione con Silvia Provvedi, terminata poco prima che la ragazza prendesse parte alla terza edizione del Grande ...

Fabrizio Corona - rischia la galera : «E' andato nel "bosco della droga" - torni in carcere» : Fabrizio Corona deve tornare in carcere perché anche di recente avrebbe commesso una serie di reati e violazioni del programma terapeutico come l'essersi presentato il 10 dicembre nel...

Fabrizio Corona fa l'elenco delle sue 'amanti Vip' : Malena - Ginevra Rossini e Taylor Mega : Fabrizio Corona sta regalando ultimamente molti spunti di discussione agli appassionati di gossip: l'uscita del libro "Non mi avete fatto niente", infatti, ha riacceso i riflettori sulla vita privata dell'ex re dei paparazzi. Oltre a dichiarare ancora amore a Belen Rodriguez e ad avere belle parole per Nina Moric, nella sua nuova "fatica letteraria" l'imprenditore ha toccato un argomento un po' delicato: il tradimento. Il 45enne ha ammesso di ...

"Fabrizio Corona deve tornare in carcere"/ Procura di Milano chiede arresto : andò nel "boschetto della droga" : "Fabrizio Corona deve tornare in carcere", Procura di Milano chiede arresto. Reati e violazioni del programma terapeutico: andò nel "boschetto della droga"

Non è l'arena - Fabrizio Corona spacciato? "Torni in carcere per il servizio sul bosco di Rogoredo" : La libertà, per Fabrizio Corona, potrebbe durare ancora poco. Tutta "colpa" della piazzata a Non è l'arena di Massimo Giletti. Per la Procura di Milano l'ex re dei paparazzi dovrebbe tornare in carcere per aver nuovamente violato il programma terapeutico. Come accennato, nel mirino della Procura c'è