+Europa | l’audio “rubato” da TPI ai presunti iscritti | “Per chi ho votato? Eh | chi se lo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) La polemica per le cosiddette “truppe cammellate” che sarebbero state reclutate da Bruno Tabacci per far vincere Benedetto Della Vedova al congresso dinon si placano. Mentre Marco Cappato, candidato alla segreteria del neonato partito, ha diffuso un appello rivolto allo stesso Della Vedova e ad Alessandro Fusacchia per presentare un esposto alle autorità competenti affinché facciano luce su quanto accaduto, sono stati pubblicati alcuni audio, raccolti da The Post Internazionale, con le voci deigiunti a Milano, dove si è tenuto il congresso fondativo lo scorso weekend, sui pullman partiti dal Cilento. “Per chi ho? Eh, chi se lo ricorda, quello segnato in blu…” dice uno di loro.Audio concesso da The Post InternazionaleL'articolo, l’audio “rubato” da TPI ai: “Per chi ho ...