Euro2020 | Gravina | “grande occasione per il paese”

(Di martedì 29 gennaio 2019) Attesa per Euro 2020. Sarà “una grandeper tutto il paese, lascera’ un’eredita’ importante”, si pensa già all’evento inaugurale a Roma, il presidente della federcalcio Gabrielesottolinea il valore dell’evento. “La Figc – dichiara il numero uno di via Allegri – e’ impegnata con passione e professionalita’ nel garantire il massimo supporto alla Uefa per l’organizzazione delle gare i Euro 2020. Per tutta l’Italia, sportiva e non solo, sara’ una grandedi promozione, di socialita’ e di spettacolo. Insieme al Governo, Roma Capitale, Coni e tutte le istituzioni interessate lavoriamo affinche’ sia un evento che lasci alla citta’ un’importante eredita’, coinvolgendo cittadini e tifosi, ma soprattutto valorizzando la nostra ospitalita’ e ...