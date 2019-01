Esportazioni record nel 2018

Made in Italy : nel 2018 record storico di Esportazioni - salite a 42 miliardi : Con il Made in Italy a tavola che nel 2018 ha fatto segnare il record storico delle esportazioni salite a 42 miliardi di euro occorre attuare politiche di internazionalizzazione capaci di garantire una piena tutela ai veri prodotti italiani. E’ il tema al centro dell’incontro a Roma tra il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il nuovo Presidente dell’ICE Carlo Ferro, accompagnati dai rispettivi Direttori Generali Vincenzo Gesmundo e ...

Brindisi di Natale - è record per lo spumante : +13% delle Esportazioni nel mondo : Con un balzo del 13% del valore delle esportazioni, lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno 2018 ci sar il record storico di Brindisi Made in Italy. quanto ...