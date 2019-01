Enrico Mentana | colpo di scena | torna a Mediaset | la mossa a sorpresa

Cosa ha detto Enrico Mentana al forum sui giovani del Comune : Esiste una sorta di pensiero unico " che in economia, ad esempio, ha i suoi due opposti nel sovranismo e nel globalismo " che impedisce la creazione di idee reali per una società nuova. Al centro del ...

Enrico Mentana 'presentatore' di Rai 2 per una sera : introduce il film The Eichmann Show : Enrico Mentana torna in Rai per una sera e non come ospite di un talk, ma come 'presentatore'. A lui, infatti, il compito di presentare, o per meglio dire introdurre, il film The Eichmann Show - Il processo del secolo, in onda in prima visione su Rai 2 alle 22.55 questa sera, martedì 22 gennaio 2019. Il titolo rientra nel novero delle pellicole proposte nell'ambito della programmazione speciale Rai per la Giornata della Memoria, celebrata ...

Enrico Mentana contro Luca e Paolo : "A chi parla di censura M5s in Rai rido in faccia". Il video della prova : "Il primo che mi parla di censura a 5 stelle in Rai e di epurazione di Luca e Paolo gli rido in faccia". Enrico Mentana, su Facebook, usa toni piuttosto duri e condivide a sostegno della sua tesi il video dell'esibizione dei due comici a Quelli che il calcio, una canzone satirica particolarmente dur

Enrico Mentana contro Luca e Paolo : 'A chi parla di censura M5s in Rai rido in faccia'. Il video della prova : 'Il primo che mi parla di censura a 5 stelle in Rai e di epurazione di Luca e Paolo gli rido in faccia'. Enrico Mentana , su Facebook, usa toni piuttosto duri e condivide a sostegno della sua tesi il ...

Enrico Mentana raggiunto da una lettera di minacce : Non è mancata la solidarietà espressa dal mondo politico e dai colleghi del giornalista. Di Maio scrive ad esempio: 'Massima solidarietà da parte di tutto il MoVimento 5 Stelle ad Enrico Mentana e ai ...

Lettera di minacce a Enrico Mentana : “Presto vi puniremo” : Una Lettera di minacce scritta in stampatello a Enrico Mentana, che lo stesso giornalista, direttore del TgLa7, ha pubblicato sul suo profilo Instagram. View this post on Instagram Appoggio esterno A post shared by Enrico Mentana (@EnricoMentana) on Jan 16, 2019 at 3:45am PST “La tua enfasi che ti fa venire la bava contro chi è stato eletto dal popolo è vomitevole” si legge nella Lettera ...

"Presto vi puniremo" - lettera di minacce ad Enrico Mentana e ai giornalisti La7 : Una lettera minatoria è stata recapitata ad Enrico Mentana, direttore del TG La7, che ne ha reso pubblico il testo sul proprio profilo Instagram. Nel foglio, scritto a mano e firmato con una svastica di chiaro richiamo fascio-nazista, pesanti intimidazioni rivolte al giornalista, ai colleghi di rete e all'editore Urbano Cairo. Visualizza questo post su Instagram Appoggio esterno Un post condiviso ...

Enrico Mentana - al TgLa7 la vergognosa lettera di minacce : "Presto vi puniremo" - poi il simbolo infame : lettera anonima di minacce per il direttore del tg di La7 Enrico Mentana. A chiosa della missiva una svastica. È lo stesso Mentana ad aver pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della lettera scrivendo nella caption: “Appoggio esterno”. Si tratta di una lettera scritta mano, a stampatello, su

Enrico Mentana - il direttore del tg La7 pubblica lettera anonima con minacce e insulti : la firma è una svastica : “La tua enfasi che ti fa venire la bava contro chi è stato eletto dal popolo è vomitevole“. Inizia così la lettera anonima ricevuta dal giornalista Enrico Mentana. È stato lui stesso a pubblicarla su Instagram, commentando solo “appoggio esterno“. La lettera è scritta in stampatello su un foglio bianco ed è firmata con una svastica: “Siete degli sfascisti che sperano che si affondi come hanno fatto i vostri padri ...

Enrico Mentana - il direttore di La7 pubblica lettera anonima con minacce e insulti : la firma è una svastica : “La tua enfasi che ti fa venire la bava contro chi è stato eletto dal popolo è vomitevole“. Inizia così la lettera anonima ricevuta dal giornalista Enrico Mentana. È stato lui stesso a pubblicarla su Instagram, commentando solo “appoggio esterno“. La lettera è scritta in stampatello su un foglio bianco ed è firmata con una svastica: “Siete degli sfascisti che sperano che si affondi come hanno fatto i vostri padri ...

Enrico Mentana : ecco cosa ho imparato in un mese di Open : Enrico Mentana, 64 anni compiuti oggi e non sentirli. Il direttore del Tg di La7 non ha bisogno di presentazioni, ma da qualche tempo ha voluto vedere il mondo anche da un'altra angolazione: quella dell'editore. Il 18 gennaio la sua creatura Open, affidata alle cure di un giornalista esperto, Massimo Corcione, e a una squadra di venti giovani giornalisti, compie un mese. Enrico, cosa hai imparato nel tuo primo mese da editore? Ho imparato ad ...

Enrico Mentana : ecco cosa ho imparato in un mese di Open : Enrico Mentana, 64 anni compiuti oggi e non sentirli. Il direttore del Tg di La7 non ha bisogno di presentazioni, ma da qualche tempo ha voluto vedere il mondo anche da un'altra angolazione: quella ...

Enrico Mentana : ecco cosa ho imparato in un mese di Open : Enrico Mentana, 64 anni compiuti oggi e non sentirli. Il direttore del Tg di La7 non ha bisogno di presentazioni, ma da qualche tempo ha voluto vedere il mondo anche da un’altra angolazione: quella dell’editore. Il 18 gennaio la sua creatura Open, affidata alle cure di un giornalista esperto, Massimo Corcione, e a una squadra di venti giovani giornalisti, compie un mese. Enrico, cosa hai imparato nel tuo primo mese da editore? Ho ...

BUON COMPLEANNO Enrico Mentana - Giorgia Meloni e Claudio Scajola : BUON COMPLEANNO Giorgia Meloni, Martina Cecchi de Rossi, David Nebiolo… …Claudio Scajola, Enrico Mentana, Georg Ratzinger, Francesco Amadori, Silvano Ramaccioni, Mimmo Càndito, Carlo Giovanardi, Oreste de Fornari, Sandro Provvisionato, Giorgio Simeoni, Anna Maria Barbera “Sconsolata”, Margherita Buy, Maurizio Fondriest, Roberto Tamburini, Leonardo Sarto, Romano Fenati, Sofia Bonistalli… Oggi 15 gennaio compiono gli anni: Martina Cecchi de ...