Emiliano Sala | il tributo del Nantes | il nome dell' argentino su tutte le divise

Dramma Sala - Veretout compara la scomparsa dell’ex compagno alla morte di Astori : “per Emiliano si può ancora sperare” : L’ex compagno di Emiliano Sala parla della scomparsa del calciatore italo-argentino: le parole del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, parla del caso che ha sconvolto il calcio europeo: la scomparsa di Emiliano Sala. Il francese ha conosciuto il calciatore disperso con il suo aereo nel canale della Manica nei pochi giorni condivisi con lui all’Aston Villa. “Abbiamo ...

Emiliano Sala - parte la caccia al corpo con fondi privati : "Lo ritroveremo a ogni costo" : Le ricerche di Emiliano Sala non si fermano dopo una settimana dal tragico incidente aereo sulle acque della Manica mentre si dirigeva da Nantes a Cardiff. A scandagliare l'area in cui sarebbe caduto il velivolo si stanno occupando ora gli uomini di un team privato, ingaggiato dalla famiglia dell'at

Dramma Emiliano Sala - il manager del Cardiff sconvolto : “ho viaggiato con lo stesso pilota e…” : L’allenatore del Cardiff ha parlato del Dramma che ha colpito Emiliano Sala, svelando di essere svuotato e di non aver voglia di tornare in panchina Il Dramma di Emiliano Sala continua a sconvolgere l’intero mondo del calcio, da lunedì scorso ormai non si hanno notizie dell’attaccante argentino, il cui aereo è scomparso dai radar mentre sorvolava il Canale della Manica. AFP/LaPresse Le autorità non hanno ritrovato né il ...

Scomparsa di Emiliano Sala - su FIFA 19 si specula sul giocatore - : La recente Scomparsa di Emiliano Sala , il giocatore del Cardiff rimasto coinvolto nella sparizione di un aereo in viaggio tra Nantes e la capitale gallese, sta smuovendo tutto il mondo. Si tratta di ...

Emiliano Sala - l'appello di Messi e la donazione di Mbappé : «Continuate le ricerche» : Le speranze di ritrovare vivo Emiliano Sala sono ormai vane, ma l'appello disperato della sorella dell'attaccante è stato raccolto da molti colleghi, decisamente più famosi...

Dramma Emiliano Sala - grande successo per la raccolta fondi : riprese le ricerche del calciatore disperso : La raccolta fondi lanciata dalla famiglia di Emiliano Sala ha permesso di riprendere privatamente le ricerche del calciatore disperso nel canale della Manica ‘Nessuna speranza di ritrovare persone vive‘. Con questa frase raggelante, la polizia ha sospeso giovedì definitivamente le ricerche dell’aereo su cui Emiliano Sala viaggiava nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio. La famiglia del calciatore italo-argentino si è ...

Emiliano Sala - il dramma e il gesto di Gonzalo Higuain : come finanzia le ricerche : Sono riprese le ricerche dell' aereo a bordo del quale viaggiava il calciatore italo-argentino Emiliano Sala, scomparso nel canale della Manica la sera del 21 gennaio. Le operazioni, interrotte giovedì, sono ricominciate su iniziativa della famiglia e dell' entourage del 28enne: due le navi della so

Emiliano Sala - colletta online per riprendere le ricerche : Il caso di Sala sta tenendo in ansia fan e colleghi del mondo del calcio, e molti stanno partecipando alla colletta su GoFundMe , e una campagna sui social con l'hashtag #NoDejenDeBuscar, per ...