Elezioni Europee 2019 | Facebook cambia la politica spot

La Ue chiede a Facebook e Twitter di bloccare le fake news sulle Elezioni europee : Bruxelles, 29 gen., askanews, - L'Ue ha chiesto con forza ai giganti di internet di intensificare la lotta contro le campagne di disinformazione e le fake news in vista delle elezioni europee che si ...

Cosa farà Facebook per vigilare sulle Elezioni europee : Controlli sulle inserzioni Primo passo: ci sarà uno 'standard elevato di trasparenza sulla pubblicità politica su Facebook', per 'prevenire le interferenze straniere', spiega Anika Geisel, la ...

Il piano di Facebook per proteggere le Elezioni europee : immagine: pixabay Facebook ha pubblicato oggi il suo piano d’azione per evitare che le interferenze riscontrate nelle scorse elezioni (da quelle negli Stati Uniti in poi) si ripetano. Che il social network negli ultimi anni stia passando un periodo travagliato non è nulla di nuovo. La recente scoperta di voler fondere in un unico servizio Messenger, Instagram e Whatsapp è solo l’ultima di una lunga serie. Il 2018 è stato l’annus horribilis. Una ...

Elezioni Europee - il rischio hacker sconsiglia il voto elettronico : Si è discusso molte volte sull'utilizzo di un sistema di voto automatizzato basato sulla selezione della propria preferenza su di un portale online, accedendo mediante un username e una password, in sostituzione del classico meccanismo burocratico del voto su scheda cartacea. Se Paesi come l'Estonia hanno adottato il voto elettronico, altri ne hanno discusso giungendo a una conclusione negativa (tra i quali spiccano Olanda e Germania) e altri ...

Allarme hacker sulle Elezioni Europee : il pericolo non è solo informatico : In un mondo in cui siamo sempre connessi, sembra naturale pensare che prima o poi arriveremo a votare elettronicamente, ma il passo da compiere per lasciare le romantiche schede di carte e la matita ...

Elezioni Europee e rischio hacker - il pericolo non è solo informatico : In un mondo in cui siamo sempre connessi, sembra naturale pensare che prima o poi arriveremo a votare elettronicamente, ma il passo da compiere per lasciare le romantiche schede di carte e la matita ...

Come funzionano le Elezioni europee : Le elezioni europee si terranno in Italia il 26 maggio 2019. Chiunque abbia compiuto 18 anni potrà votare; per candidarsi è invece necessario avere compiuto 25 anni. È possibile votare per i candidati italiani anche dall'estero, nei Paesi membri dell'UE, nel rispetto di determinate condizioni. I cittadini italiani residenti in un paese Ue possono scegliere in alternativa di votare nel paese Ue di residenza, secondo le modalità ...

Emmanuel Macron inverte la rotta per le Elezioni europee : Indebolito dalla crisi dei gilet gialli, il presidente francese non può permettersi di soffiare sul fuoco delle divisioni tra progressisti e nazionalisti. Leggi

Elezioni Europee - Matteo Renzi si chiama fuori : "Non mi candido e non farò una mia lista" : "Non farò una mia lista, l'ho sempre definita una discussione da fantapolitica. È evidente che c'è tanta gente che vuole raccontare l'Italia in positivo e a loro vorrei dare voce. Non mi candiderò alle Europee". Parola di Matteo Renzi, protagonista dell'ultima puntata di Stasera Italia, in onda su Rete 4.L'ex segretario del Partito Democratico, dopo aver smentito le voci circa la tornata elettorale di fine maggio e le sue velleità politiche, ...

Luigi Di Maio - il timore sul reddito di cittadinanza : bisogna attuarlo in tempo per le Elezioni europee : Luigi Di Maio si prepara a rilanciare il reddito di cittadinanza in vista delle elezioni europee. Questa mattina 22 gennaio andrà infatti in scena l'evento grillino con il premier Giuseppe Conte, Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista. Beppe Grillo non ci sarà ma parlerà via Skype. Ci saranno po

Romano Prodi : "Le Elezioni Europee di primavera come quelle del '48 in Italia" : "Davanti a Stati Uniti e Cina, non avremo un futuro se non staremo assieme". L'invito a esporre la bandiera europea il 21 marzo "è chiamare a raccolta tutti coloro che condividono l'idea di rilanciare un destino comune, chiudendo col passato e preparando il futuro. Una chiamata al centro-sinistra, ma anche nel centro-destra ci sono europeisti". Lo afferma l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, in un'intervista alla Stampa in cui ...

Di Battista a Che tempo che fa 'Non mi candido alle europee. Dopo le Elezioni riparto per l India' : 'Non mi candiderò alle europee'. Alessandro Di Battista lo ha già detto in più occasioni, ma lo ribadisce anche nel salotto di Fabio Fazio. L'ex deputato M5s, ospite di Che tempo che fa su Rai 1, fa ...