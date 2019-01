Ecco la nuova Clio 2019 [Pianale CMF-B]

laragnatelanews

(Di martedì 29 gennaio 2019)Dopo la Peugeot 208, avvistata in via definitiva, oggi vi mostriamo la. Ufficialmente verrà presentata a Ginevra a Marzo, ma sono state diffuse le foto ufficiali dell’esterno e degli interni. Un’auto, che al primo sguardo fa pensare ad un semplice restyling. Ci si accorge poi che è quasi completamente ridisegnata. Ogni particolare è effettivamente nuovo, ma in generale c’è un senso di continuità con la precedente generazione. Perché avrebbero dovuto cambiarla?. E’ stata tra le auto più apprezzate degli ultimi anni, e oggi tale stile viene riconfermato e rafforzato. L’auto è costruita su unapiattaforma, la CMF-B, che verrà utilizzata per i nuovi modelli che arriveranno a breve anche per i marchi Nissan e MItubishi. La Renault ci aveva abituato a trasformare e rinnovare i suoi modelli ad ogni generazione. La linea però della...