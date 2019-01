Ecco la mossa che potrebbe far cadere il governo, lo dice Giorgia Meloni

blogitalia.news

: @spano81 @MarceloM12 Certo, ma dietro serve uno che sappia anche difendere. Poi attenzione, A.Sandro ne ha da vende… - LittlePrinceCm8 : @spano81 @MarceloM12 Certo, ma dietro serve uno che sappia anche difendere. Poi attenzione, A.Sandro ne ha da vende… - TorinoNews24 : Rubavano moto a Torino con mossa fulminea, poi le rivendevano a pezzi – Ecco il video... - dioignorante : @luigidimaio se ha parlato per distruggere il Cfa, votare contro Salvini è un controsenso. La metterei così. Volet… -

(Di martedì 29 gennaio 2019)tramite i suoi profili, lancia una provocazione che fa riflettere, una situazione cherompere l’alleanza di«Fa bene Salvini a chiedere al Senato che sia respinta la richiesta dei magistrati di mandarlo a processo per il caso Diciotti. Fratelli d’Italia lo ha sempre detto: il ministro dell’interno ha fatto solo il suo dovere, per questo voteremo no. Sarebbe a questo punto scandaloso se il M5s votasse per far processare uno dei vice premier, sarebbe la definitiva rottura dell’innaturale alleanza digrillo leghista». È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia«La vicenda è surreale, soprattutto perchè negli anni scorsi nessuno ha pensato di indagare i ministri precedenti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Vergognoso l’annuncio del M5s del voto favorevole ...