E’ uscito il nuovo album dei lagrù dal titolo “Vegani al McDrive”

Luis Fonsi : è uscito il nuovo singolo “Sola” - che anticipa l’album “Vida” : Puoi dare un'occhiata anche al videoclip The post Luis Fonsi: è uscito il nuovo singolo “Sola”, che anticipa l’album “Vida” appeared first on News Mtv Italia.

Karma : è uscito “Viaggia” - il singolo che anticipa il nuovo album “A.N.T.H.E.M.” : Alza il volume e ascolta qua! The post Karma: è uscito “Viaggia”, il singolo che anticipa il nuovo album “A.N.T.H.E.M.” appeared first on News Mtv Italia.

Coez : è uscito il videoclip del nuovo singolo “È sempre bello” : O-GGI The post Coez: è uscito il videoclip del nuovo singolo “È sempre bello” appeared first on News Mtv Italia.

GionnyScandal : è uscito il video del nuovo singolo “Ti amo Ti odio” : Take a look ;) The post GionnyScandal: è uscito il video del nuovo singolo “Ti amo Ti odio” appeared first on News Mtv Italia.

Biondo : è uscito il videoclip del nuovo singolo “Tokio Hotel” : Take a look ;) The post Biondo: è uscito il videoclip del nuovo singolo “Tokio Hotel” appeared first on News Mtv Italia.

Zayn : è uscito il nuovo album “Icarus Falls”! Ecco cosa ne pensano i fan : FINALMENTE The post Zayn: è uscito il nuovo album “Icarus Falls”! Ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

Marco Mengoni - uscito il suo nuovo album 'Atlantico' : da aprile inizia il Tour : Si intitola 'Atlantico' il nuovo album di Marco Mengoni uscito lo scorso venerdì 30 novembre. L'album, il quinto in studio dell'artista vincitore di Sanremo 2013 con il brano "L'Essenziale", è una sorta di diario musicale in cui racconta il lungo viaggio fatto in giro per il mondo con lo zaino in spalla. Un viaggio in cui è entrato in contatto con tante culture diverse, da cui si è lasciato ispirare ritornando a casa pieno di idee. Ci sono ...

Zayn : è uscito “Rainberry” - il singolo che anticipa il nuovo album “Icarus Falls” : <3 The post Zayn: è uscito “Rainberry”, il singolo che anticipa il nuovo album “Icarus Falls” appeared first on News Mtv Italia.