Dov’è l’Italia di Motta porta a Sanremo il disincanto di un Paese | il testo

(Di martedì 29 gennaio 2019)Il Festival dinon è solamente la celebrazione dell'amore, dei featuring e della spensieratezza, e Dov'è l'Italia diè una dimostrazione. Il cantautore toscano ne ha curato ile la musica, e la sua canzone è un disegno di undisincantato ma pieno di speranza, che quasi si manifesta come una persona che credeva di avere le spalle larghe, ma che dopo l'ennesima messa alla prova dell'esistenza si ferma un attimo a riflettere sul suo vissuto.Come ha affermato di recente in un'intervista,ha scritto ildopo aver dialogato con un capitano durante un viaggio a Lampedusa: «Durante un viaggio a Lampedusa ho parlato con un capitano, che mi ha raccontato una storia; è stata quasi una co-scrittura. Di solito scrivo le mie canzoni quando torno dai viaggi, ma in questo caso il brano è nato durante il percorso». Il cantautore si muove tra le macerie di un ...