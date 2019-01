Donna bloccata 3 giorni nell’ascensore della casa di un miliardario

meteoweb.eu

: L'ho bloccata. Una vecchia vestita da ragazzina che mette una mano da carrettiere smaltata in pic... non può essere… - Melina_Mu : L'ho bloccata. Una vecchia vestita da ragazzina che mette una mano da carrettiere smaltata in pic... non può essere… - Casa_donna_Pisa : RT @SeaWatchItaly: 'Queste persone non sono merce e il mio paese non è una dogana'. @giorgialinardi dopo la visita di oggi a bordo della #… - DomenicaSisto : @pincopa20598038 @ZappeNicola @lauraboldrini @CasaIntDonne_Rm Io l'ho bloccata perché mi sento offesa come donna x quello che scrive -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Unadelle pulizie è rimastaun intero weekend nell’ascensoredi una New York: non è riuscita a uscire fino a lunedì mattina, dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Lasi trovava in unasulla 65ª strada, nell’Upper East Side a Manhattan, di proprietà dell’investitoreWarren Stephens, riporta il New York Times. I pompieri sono intervenuti lunedì dopo che i proprietari – fuori città per il fine settimana – hanno riferito che il loro ascensore era fuori servizio: giunti sul posto, hanno trovato l’ascensore bloccato tra il 2° e il 3° piano, hanno forzato le porte e liberato la persona all’interno, che ha riferito di essere rimastada venerdì. Laera apparentemente “in buona salute“, ma è ancora in ospedale per i controlli del caso. Non sono stati forniti ...