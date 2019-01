Donald Trump farà il discorso sullo stato dell’Unione il 5 febbraio

Nancy Pelosi - l'incubo peggiore di Donald Trump : ... si attivò per tutte le misure necessarie riguardo il climate change; c'è anche il suo impegno nella riforma del sistema bancario e nel salvataggio dell'economia americana dopo la crisi del 2008; ma ...

Donald Trump annuncia la fine (temporanea) dello shutdown : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Congresso hanno raggiunto un accordo per porre fine temporaneamente allo shutdown (fino al 15 febbraio), riaprendo il governo e continuando colloqui sulla richiesta del tycoon di finanziare la costruzione del muro al confine tra Messico e Usa. "Sono molto orgoglioso di annunciarvi la fine dello shutdown e la riapertura del governo federale", ha detto il presidente americano Donald Trump parlando ...

Stati Uniti - arrestato Roger Stone : perché per Donald Trump può essere la fine : Un terremoto negli Stati Uniti: in manette Roger Stone, lo storico consulente di Donald Trump. arrestato dall'Fbi nell'ambito della cosiddetta inchiesta Russiagate sulle presidenziali 2016 condotto dal procuratore speciale Robert Mueller. Stone, si apprende, è indagato per sette capi d'accusa, tra i

Donald Trump avrebbe proposto finanziamenti illimitati per inviare gli umani su Marte : Una notizia alquanto particolare proviene direttamente dagli Stati Uniti: il Presidente Donald Trump avrebbe infatti idealizzato di inviare in pochi anni gli uomini sul pianeta Marte, questo niente di meno che entro la fine dell'anno 2021. Il dibattito sulla questione umani su Marte è stato riportato dal funzionario alle comunicazioni della squadra di Donald Trump durante la campagna dello stesso, Cliff Sims, il quale ha riferito della ...

Venezuela - Donald Trump e Jair Bolsonaro riconoscono il "presidente incaricato" Juan Guaidò : Juan Guaidò, 35 anni, uno dei leader dell'opposizione Venezuelana, ha giurato sulla costituzione autoproclamandosi "presidente incaricato" con l'obiettivo di formare un governo di transizione e indire libere elezioni per deporre Nicolas Maduro, definito un "usurpatore". E' questo il risultato delle

Donald Trump non farà il discorso sullo stato dell’Unione finché lo “shutdown” non sarà terminato : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che non pronuncerà l’annuale discorso sullo stato dell’Unione finché non sarà terminato lo shutdown, la parziale chiusura delle attività del governo e dei servizi pubblici dovuta al disaccordo tra Repubblicani e

Caracas nel caos. Juan Guaidó prende il potere spalleggiato da Donald Trump : Si rischia la guerra civile in Venezuela. Juan Guaidó si è autoproclamato presidente pro tempore. Il politico dell’opposizione è il

Donald Trump - nomination ai Razzie l'Oscar per il peggiore cinema : Donald Trump ha avuto la nomination come peggior attore alle candidature per i Razzie Award. Il presidente è stato candidato per il ruolo di se stesso in 'Fahrenheit 11/9' di Michael Moore e in 'Death ...

Due anni vissuti pericolosamente - quelli di Donald Trump alla Casa Bianca : Economia È il suo punto di forza. La disoccupazione è ai minimi storici e da quando è stato eletto sono stati creati 5 milioni di nuovi posti di lavoro. Eppure ha ancora un po' strada da fare prima ...

L’appello di Donald Trump ai Democratici : “Protezione ai dreamer in cambio del muro col Messico” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un messaggio alla nazione appellandosi ai Democratici per trovare un compromesso sulla questione della costruzione del muro col Messico. Trump propone di offrire protezione e tutele per i dreamer, migranti arrivati con genitori irregolari nel Paese, in cambio dei finanziamenti per costruire la barriera al confine. Ma i Democratici rifiutano.Continua a leggere

Due anni di Donald Trump alla Casa Bianca : un bilancio sul 2018 del Presidente USA in 5 punti - Sky TG24 - : Il 20 gennaio 2017 il tycoon si insediava a Washington con la moglie Melania. In questi ultimi 12 mesi la sua presidenza è stata molto attiva: dalla pace con Pyongyang in politica estera alle elezioni ...

Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno di nuovo - alla fine di febbraio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno per la seconda volta intorno alla fine di febbraio. Lo ha annunciato la Casa Bianca dopo l’incontro tra Trump e il generale Kim Yong-chol, il braccio