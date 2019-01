“Domani è un altro giorno” con Valerio Mastandrea e Marco Giallini al cinema dal 28

romadailynews

: Finalmente sul set di #dallatuaparte, non vedevo l’ora di farvi sapere un po’ di cosine e forse per la prima volta… - AmorosoOF : Finalmente sul set di #dallatuaparte, non vedevo l’ora di farvi sapere un po’ di cosine e forse per la prima volta… - GianGinoble : Noi siamo in partenza per Panama, domani canteremo per il Papa, l’emozione è grandissima e ci stiamo preparando per… - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta oggi in edicola: ??Piatek, I ?? Milan. Domani la firma ?? Zaniolo, l'uomo del giorno.… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Giuliano () e Tommaso () sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è condannato da una diagnosi terminale e, dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. Ai due amici di una vita rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E hanno solo il tempo di un lungo weekend, quattro giorni. Quando Tommaso arriva a Roma bastano poche battute per ritrovare la complicità, quella capacità di scherzare su tutto è fondamentale per esorcizzare l’inevitabile.Inizia così per i due amici un “road ...