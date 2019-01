Diciotti | Salvini ha compiuto un atto politico o un illecito amministrativo? Ecco su cosa

ilfattoquotidiano

: Da leggere, rileggere, rileggere ancora. E far girare! #portichiusi - matteosalvinimi : Da leggere, rileggere, rileggere ancora. E far girare! #portichiusi - matteosalvinimi : #Salvini: non ha precedenti che un ministro venga processato perché ha FATTO quello che ha PROMESSO in campagna ele… - LegaSalvini : ++ DICIOTTI, LA LEGA AVVERTE I 5S: 'PROCESSARE SALVINI SIGNIFICA PROCESSARE IL GOVERNO' ++ -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Tenere 177 migranti a bordo della naveormeggiata per cinque giorni nel porto di Catania era un? Vietando lo sbarco di quelle persone, Matteoha agito per la tutela di un interesse dello Stato? Il ministro dell’Interno ha perseguito un interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo? Oppure l’ordine di non far scendere i migranti era un’azione amministrativa per perseguire finalità politiche? In questo modo il leader della Lega ha violato norme nazionali e internazionali? L’inquilino del Viminale ha abusato delle sue funzioni amministrative, ponendo arbitrariamente il proprio veto? Sono queste le domande alle quali dovranno rispondere i senatori per decidere se concedere o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti diCome funziona l’iter – Dopo la richiesta dei ...