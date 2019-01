Diciotti | Matteo Salvini cambia idea | ora non vuole più essere processato

Diciotti - la Lega al M5s : 'Processando Matteo Salvini si processa il governo'. Verso la crisi? : Una sorta di avvertimento finale, e pesantissimo, quello rivolto dalla Lega al M5s : processare Matteo Salvini equivale a processare il governo. È quanto affermano i capigruppo del Carroccio a Senato ...

Migranti - Diciotti e processo a Matteo Salvini - Franco Bechis : "La prova dell'indegnità di questo governo" : Il processo a Matteo Salvini è un processo, politico, al governo tutto, e non solo al ministro degli Interni. Sul caso Diciotti, spiega il direttore del Tempo Franco Bechis, la scorsa estate si sono esposti in modo compatto tutti i rappresentanti dell'esecutivo, dal premier Giuseppe Conte al ministr

Diciotti - la Lega al M5s : "Processando Matteo Salvini si processa il governo". Verso la crisi? : Una sorta di avvertimento finale, e pesantissimo, quello rivolto dalla Lega al M5s: processare Matteo Salvini equivale a processare il governo. È quanto affermano i capigruppo del Carroccio a Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, in relazione alla richiesta del tribunale dei minis

Diciotti - Matteo Renzi : “Voterò a favore dell’autorizzazione a procedere”. Se il Pd lo segue Salvini rischia il processo : Matteo Renzi voterà a favore dell’autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Matteo Salvini. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente del consiglio con un post su twitter: “Sono arrivate in Senato le carte del Tribunale dei ministri nei confronti di Salvini. Dopo averle lette con attenzione e senza alcun pregiudizio ideologico, voterò a favore della richiesta di autorizzazione a procedere”. A questo punto, bisognerà ...

Matteo Salvini - Antonio Di Pietro a sorpresa su Diciotti e migranti : "Perché non è da processare" : "Non condivido quello che Matteo Salvini ha fatto, ma non lo processerei". Antonio Di Pietro a sorpresa si scopre difensore del ministro degli Interni sul caso Diciotti, "anche se avesse avuto interessi politici personali". Intervistato da Radio Cusano Campus, l'ex magistrato e ministro nei governi

Matteo Salvini - l'accusa di Minzolini sul caso Diciotti : "Ecco la tua colpa con i grillini" : Tra i leghisti più vicini a Matteo Salvini è un dato di fatto che il tentativo di volerlo processare da parte dei Tribunale dei ministri per il caso Diciotti sarà un bonus elettorale per le prossime Europee tanto inaspettato quanto generoso. Ma come sottolinea Augusto Minzolini sul Giornale, fa emer

Matteo Salvini - la chat segreta dei grillini sul caso Diciotti : dobbiamo stare coi giudici : Ribollono, le chat dei 5 Stelle: il tema è quello dell'autorizzazione a procedere (o no) nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua gestione del "caso Diciotti", la nave che fu tenuta per giorni nel porto di Catania con decine di migranti a bordo. Rivela il Corriere della Sera

Diciotti - la bomba di Matteo Salvini : "Invasione di campo dei giudici di sinistra" : Sul caso Diciotti, che gli è costato la richiesta di rinvio a giudizio da parte del tribunale dei ministri di Catania, Matteo Salvini picchia durissimo. Dopo aver ribadito che sul suo destino "deciderà il Senato", punta il dito contro la magistratura: per il leghista si tratta di una "evidente invas

Diciotti - le accuse contro Matteo Salvini e su quali elementi dovrà giudicarlo il Senato : Mercoledì 30 gennaio la Giunta per le immunità del Senato sarà chiamata a esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per l'accusa di sequestro di persona sul caso della nave Diciotti. Ecco quali sono le motivazioni della richiesta da parte del Tribunale dei ministri e su cosa saranno chiamati a esprimersi i Senatori.Continua a leggere

Diciotti - Bruno Vespa contro i giudici che vogliono Matteo Salvini alla sbarra : 'Una forzatura' : Insomma, anche mister Porta a Porta , in modo netto, esprime ciò che pensa su una richiesta di rinvio a giudizio molto pelosa, e soprattutto molto politica,.