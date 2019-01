Diciotti | il sottosegretario Molteni | “C’era rischio infiltrazione di terroristi” Il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) Il Viminale sostiene facendo sbarcare i 177 migranti a bordo dellasi rischiava di accogliere potenziali terroristi. Il tribunale dei ministri di Catania, però, non è d’accordo: non c’era nessuno di pericoloso a bordo della nave della Guardia Costiera. Ennesimo scontro tra il ministero dell’Interno e i giudici che hanno chiesto l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. In previsione della prima riunione della giunta per le Immunità del Senato, infatti, il Viminale ha cominciato a fare trapelare alcuni elementi utili alla difesa di Salvini. “Sul casorelativamente all’accusa di sequestro i magistrati parlano di gravi condizioni psico-fisiche dei migranti a bordo. Eppure, quando fu dato il via libera allo sbarco dei minori, gli extracomunitari decisero di restare volontariamente a bordo per terminare un rito religioso per circa due ore, ...