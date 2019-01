Diciotti | Di Battista | «Credo M5S voterà sì Ma non è giusto processare Salvini»

Salvini e il processo per la Diciotti - Di Battista : «Al suo posto Di Maio avrebbe rinunciato all'immunità» : «Vorrei far notare che qualora fosse successo a Di Maio , avrebbe rinunciato all'immunità. Salvini aveva detto `Processatemi´ , quindi ha cambiato versione ». Lo ha affermato l'esponente del M5S ...

Diciotti - Di Battista : “Non si processi Salvini da solo. Conte scriva a giudici e dica fu atto condiviso. M5s voterà sì” : “Considero che non sia giusto processare esclusivamente Salvini per il caso Diciotti”. Alessandro Di Battista, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato della linea che i 5 stelle intendono adottare in Giunta per le immunità quando si dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere contro Salvini. “Ritengo che il presidente Conte debba fare un atto formale, scrivere una ...