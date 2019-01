ilfattoquotidiano

: Salvini ha preso il suo Diciotti politico dal chiar. mo prof. Paragone, nuovo maître à penser grillino e potrà fare… - vittoriozucconi : Salvini ha preso il suo Diciotti politico dal chiar. mo prof. Paragone, nuovo maître à penser grillino e potrà fare… - Cascavel47 : Diciotti, così la diabolica strategia di Salvini ha smascherato i cinque stelle - erregi69 : Diciotti, così la diabolica strategia di Salvini ha smascherato i cinque stelle -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Esisteva una volta il Movimento 5. Ormai non rimane più nulla del vecchio grillismo.Di Maio e compagnia pur di rimanere al governo sono disposti a tutto. Rinnegano loro stessi talmente tante volte che anche Giuda diventerebbe un coerente a loro confronto.Ora è il momento della richiesta arrivata al Senato dal Tribunale dei ministri per l’autorizzazione a procedere contro Matteo. Il reato ipotizzato è grave: sequestro di persona e abuso d’ufficio. Ed è bene ricordarlo.Un normale cittadino andrebbe direttamente a processo mentre per un Parlamentare esiste la cosiddetta immunità parlamentare. Ossia senza autorizzazione del Parlamento non si può processare l’imputato. Negli anni l’immunità parlamentare è sempre stata usata in maniera distorta. Ma è bene ricordare che il Movimento 5ha sempre detto di essere contro i privilegi della casta e ha inserito nel suo ...