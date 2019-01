Diciotti | Conte | «Mia responsabilità» E Di Battista | «Di Maio avrebbe rinunciato

Caso Diciotti - Conte : “Mi assumo la piena responsabilità politica della decisione” : Il premier Conte ha detto che sulla vicenda della nave Diciotti si assume "la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto", perché se il governo avesse perseguito una condotta illegittima sarebbe intervenuto. Poi ha aggiunto: "Non sarò io a suggerire ai senatori come devono votare sulla vicenda Diciotti . Sono in conflitto d'interesse, essendo il responsabile della gestione della vicenda".Continua a leggere

Diciotti - Conte : me ne assumo la responsabilità. Salvini : rischio terroristi sulla nave : sulla vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo, quindi «mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto. Non sarò certo...

Diciotti : Conte - me ne assumo la responsabilità. Salvini - rischio terroristi - io difendo l'Italia : Sulla vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo, quindi "mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto. Non sarò certo io a suggerire ai senatori cosa ...

Diciotti - Di Battista : “Non si processi Salvini da solo. Conte scriva a giudici e dica fu atto condiviso. M5s voterà sì” : “Considero che non sia giusto processare esclusivamente Salvini per il caso Diciotti”. Alessandro Di Battista, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato della linea che i 5 stelle intendono adottare in Giunta per le immunità quando si dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere contro Salvini. “Ritengo che il presidente Conte debba fare un atto formale, scrivere una ...