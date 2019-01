Diabete e glicemia alta | ecco i sintomi da non sottovalutare

Diabete : nuovo metodo per ridurre la glicemia alta e mantenerla costante : Ogni 5 minuti monitora i livelli di zucchero nel sangue per capire quanta insulina serve e quando, la rilascia nella quantità esatta e continua a monitorare la glicemia e a correggerla nel tempo, con un effetto-scudo h24 contro il rischio di picchi. E’ disponibile anche in Italia un nuovo metodo per combattere il Diabete, riducendo la glicemia alta e mantenendo i valori costanti: si tratta del microinfusore intelligente descritto come ...

Diabete : la glicemia alta può rappresentare un periocolo per le ossa : Il Diabete può rappresentare un pericolo per le ossa, in quanto sembra causare un aumento del rischio di fratture. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori dell’ospedale universitario di Basilea. Lo studio, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism delle Endocrine Society, evidenzia come questo pericolo per le ossa sembra aumentare nelle persone che presentano un Diabete di tipo 1. In tal caso infatti i pazienti, per ...

Diabete e glicemia aumentano il rischio di fratture alle ossa : Chi soffre di Diabete, e deve tenere sotto controllo la glicemia, è anche tra quegli individui a maggior rischio fratture. A dirlo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism delle Endocrine Society, da cui emerge che questo pericolo per le ossa sembra aumentare nelle persone che presentano un Diabete di tipo 1. Si tratta di una patologia che prevede che, a chi ne soffre, venga somministrata l’insulina più volte ...

Diabete e glicemia alta : ecco cosa mangiare e come associare i cibi per evitare pericolosi picchi glicemici : La glicemia alta e il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 sono tra le più grandi preoccupazioni alimentari del nostro tempo. Ma per prevenire è sufficiente seguire alcune regole alimentari valide per tutti, soprattutto per chi soffre di pericolosi picchi glicemici. Abbiamo chiesto al biologo nutrizionista Vincenzo Liguori dei consigli e delle indicazioni di massima da seguire per chi vuole mangiare in maniera corretta ed evitare di ...

Diabete : ecco l’alimento in grado di ridurre la glicemia alta : Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse del nuovo millennio. Esso è dovuto da un malfunzionamento del pancreas che non riesce a regolare i livelli di zuccheri nel sangue. In conseguenza a ciò si manifestano valori di glicemia alta, che possono essere pericolosi per la salute. Quando viene diagnosticato il Diabete di tipo 2, si procede con una cura farmacologica che riduca i sintomi e mantenga i livelli di glicemia entro il range ...

Diabete - fiuto dei cani aiuta controllo livelli di glicemia/ Addestrati possono rivelare un episodio : Il Diabete può trovare un aiuto nel fiuto dei cani in grado di controllare, grazie all'addestramento, i livelli di glicemia.

Diabete : il cane addestrato che aiuta a tenere sotto controllo i livelli di glicemia : Che i cani abbiano un fiuto sopraffino è risaputo, ma se soffriamo di Diabete, il nostro amico a quattro zampe può essere un prezioso alleato per la nostra salute. Una cane addestrato, infatti, può aiutarci a gestire e tenere sotto controllo l’insulina nel sangue, per evitare crisi di ipoglicemia e iperglicemia. A verificarlo è stato un gruppo di ricercatori guidato dalla Dott.ssa Nicola Rooney, della Bristol Veterinary School. Secondo lo ...

Fumo e Diabete - quale correlazione? La sigaretta può causare la glicemia alta? : Fumo e diabete, quale correlazione? Purtroppo, abbastanza importante: sembra infatti che il Fumo possa causare il diabete. I fumatori presentato un rischio del 30-40% maggiore di sviluppare la malattia rispetto ai non fumatori. Non solo, incide anche la quantità di sigarette fumate: maggiore è il numero di sigarette fumate al giorno, maggiore è il rischio di soffrire di tale patologia e presentare quindi picchi di glicemia alta. Un altro ...

Diabete : ecco la spezia che aiuta a prevenire la glicemia alta : Anno nuovo, nuove (buone) abitudini alimentari. E’ questo uno degli obiettivi principali a cui aspirano la maggior parte degli italiani. Un’alimentazione sana consente infatti di prevenire diverse patologie, tra cui il Diabete. In particolare vi è una spezia che protegge da questa patologia, limitando la glicemia alta, ed è in grado di rendere molto efficace la dieta e il dimagrimento. Si tratta del cardamomo, un ottimo ...

Diabete tipo 2 - gli alimenti da evitare per abbassare la glicemia/ Attenzione a prodotti da forno e merendine : Diabete tipo 2, gli alimenti da evitare per abbassare la glicemia: Attenzione a prodotti da forno, merendine e ai cibi dall'elevato indice glicemico