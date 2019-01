Di Battista | «Di Maio avrebbe rinunciato all’immunità | credo che il M5S voterà

Alessandro Di Battista senza freni da Vespa - ecco il suo Movimento 5 Stelle e le condizioni a Di Maio : Alessandro Di Battista a Porta a Porta racconta a Bruno Vespa il Movimento 5 Stelle secondo le sue idee Sì al processo a Matteo Salvini, no alla Tav. È Alessandro Di Battista, ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, a svelare la vera anima del Movimento 5 Stelle e a inguaiare Luigi Di Maio, lanciando granate sulla già precaria stabilità del governo M5s-Lega. “Salvini non lo conosco adeguatamente, ci siamo visti due volte – spiega ...

Di Battista svela il gioco sporco M5s : "Quando sono rientrato...". Le condizioni a Di Maio : viene giù tutto : La Lega e il Movimento 5 Stelle rischiano di esplodere sui migranti e Alessandro Di Battista piazza sul tavolo un'altra pistola carica: quella della Tav. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, l'ex deputato grillino rientrato in Italia dal Sud America per "dare una mano" a Luigi Di Maio in vista del

Diciotti - Conte : «Mia responsabilità». E Di Battista : «Di Maio avrebbe rinunciato all’immunità» : L’esponente M5S ha parlato della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Salvini: «Aveva detto ‘Processatemi’, ha cambiato idea»

Diciotti - Conte : «Mia la responsabilità». Di Battista : «Di Maio avrebbe rinunciato all’immunità - M5S voterà sì» : L’esponente M5S ha parlato della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Salvini: «Aveva detto ‘Processatemi’, ha cambiato idea»

Salvini e il processo per la Diciotti - Di Battista : «Al suo posto Di Maio avrebbe rinunciato all'immunità» : «Vorrei far notare che qualora fosse successo a Di Maio, avrebbe rinunciato all'immunità. Salvini aveva detto `Processatemi´ , quindi ha cambiato versione ». Lo ha affermato l'esponente del M5S ...

Di Battista : 'Processare Salvini ingiusto - ma Di Maio avrebbe rinunciato all'immunità' : 'Qualora fosse successo a Di Maio, avrebbe rinunciato all'immunità, cosa che disse Salvini, ma ha cambiato versione'. Lo ha detto Alessandro Di Battista, M5s, a Porta a Porta. 'Ritengo che Conte debba ...

Che tempo che fa - Maurizio Crozza ridicolizza Di Battista e Di Maio : "Uno fa la controfigura e l'altro..." : "Hai visto come gliela mena a Salvini?". Maurizio Crozza, a Che fuori tempo che fa, prende di mira tra gli altri Alessandro Di Battista e il Movimento 5 Stelle. Ma soprattutto, ridicolizza Luigi Di Maio: Dibba, gira il coltello nella piaga il comico genovese, "dice tutto quello che dovrebbe dirgli D

M5s - Crozza : “Di Battista e Di Maio si sono divisi i compiti : il primo fa la controfigura - l’altro fa la figura di m…” : Maurizio Crozza nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, commenta l’approvazione del decreto sul reddito di cittadinanza e la firma del Quirinale. “sono preoccupato per Mattarella, secondo me gli hanno messo del peyote nel caffè. Solo chi puoi firmare un decreto che prevede l’assunzione di 10mila navigator attraverso un semplice colloquio. Noi che trucchiamo i concorsi, possiamo fidarci di un colloquio? ...

Alessandro Di Battista come Luigi Di Maio - molla il papà ma... Qual è il suo vero - grave peccato : Vorremmo prendere le difese di certi genitori che hanno messo al mondo figli solo in apparenza migliori di loro, i Quali, proclamandosi onesti, continuano a puntare il dito con severità e a scaricare ...

Diciotti - Di Battista : "Salvini rinunci all'immunità". Di Maio : "Votiamo si" : ... in base agli art.10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali dell'autorità politica". La Giunta per le immunità parlamentari del ...

Di Maio : sì all'autorizzazione a procedere per Salvini. Di Battista : rinunci all'immunità e si faccia processare : Occorre tagliare ancora i costi della politica e pensare ai più poveri', insiste Di Battista. 'Se veramente si vogliono mettere gli italiani al primo posto - ha detto - si cominci col taglaire gli ...

Sondaggi politici Ipsos : Salvini più convincente di Di Maio e Di Battista : Sondaggi politici Ipsos: Salvini più convincente di Di Maio e Di Battista Matteo Salvini sarebbe più convincente rispetto a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos andato in onda ieri sera a Di Martedì. Secondo la rilevazione, il leader della Lega è per il 36% degli intervistati più convincente rispetto a prima. Per il 32% non è cambiato mentre secondo il 25% Salvini è meno convincente. Andando a ...

**Migranti : Tajani - 'Franco Cfa balla colossale - Di Maio e Di Battista studino'** : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Il franco Cfa non ha alcuna responsabilità sull'immigrazione, è una balla colossale che hanno raccontato Di Maio e Di Battista, che prima di parlare dovrebbero studiare un po' di più". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani parlando a Palazzo

Franco CFA - Claudio Martelli ridicolizza Di Maio e Di Battista : "Roba da disturbati mentali" : La polemica sollevata da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista contro la Francia e il presunto colonialismo occulto con il Franco CFA ha portato l'Italia a un passo dall'incidente diplomatico con Parigi. Prima il vicepremier, poi l'ex parlamentare nel salotto di Fabio Fazio hanno agitato la bancono