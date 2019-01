Deodoranti per pesci

Palma Campania - il vademecum per i bengalesi : "Usate doccia e Deodoranti" : Il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, lancia un'iniziativa che farà sicuramente discutere: un opuscolo rivolto alla comunità bengalese dal titolo chiarissimo: "Norme precauzionali generalmente osservate ed accettate in Italia". Il vademecum per i cittadini stranieri è molto esaustivo. E nella prima pagina dell'opuscolo distribuito dal Comune, non si lascia spazio a dubbi: "Curare la tua igiene personale è importante, non solo per ...