Dell'importanza Delle barzellette sui luoghi di lavoro si è parlato anche a Davos : Vivere un clima disteso sul luogo del lavoro è la prima regola per un'azienda che funzioni. In uno dei panel dei lavori del World Economic Forum di Davos, è stato l'umorismo l'argomento di dibattito, e soprattutto la sua funzione all'interno di una comunità, ad esempio di lavoro. Ne ha parlato Christine Laurens, il cfo di AT Kearney, una società di consulenza di gestione globale americana che si concentra su questioni strategiche e operative dei ...

L'importanza del Cuore : il segreto Della magia dietro Kingdom Hearts - articolo : Sarà capitato a tutti i fan della saga di trovarsi di fronte a qualcuno che etichettava la produzione di Square-Enix come "quel gioco in cui ci sono Pippo e Paperino" o ancora "roba per bambini", ma la verità è che Kingdom Hearts esercita un'attrazione magnetica sulla fanbase, trascinandola all'interno di un vortice fatto di emozioni uniche, ricordi indelebili e improbabili speculazioni. Rapisce l'attenzione dei giocatori per poi liberarla in un ...

Visitate il museo di Oleggio per rivalutare l'importanza Delle trivelle : Non sia visitato soltanto dalle scolaresche, il museo civico etnografico archeologico di Oleggio. Questo grande museo, sorprendente in un comune di soli 14.000 abitanti, sia visitato dai ministri, dai sottosegretari, dai parlamentari, dai consiglieri regionali, dai decisori tutti. In particolare l’a

L’importanza Dell’alimentazione del bovino da latte : L’alimentazione del bovino da latte rappresenta uno degli aspetti cruciali per la crescita dell’allevamento, sia dal punto di vista della salubrità e qualità del latte prodotto, sia dal punto di vista economico, in quanto incide per oltre il 50% sui costi totali di produzione. E’ questo l’oggetto dei tre incontri tecnici organizzati da ARA Piemonte nel mese di febbraio e rivolti agli allevatori da latte per illustrare e approfondire alcuni ...

Giuseppe Zamberletti - morto il padre Della Protezione civile. Borrelli : “Intuì per primo l’importanza Della prevenzione” : È stato il padre della Protezione civile, strenuo sostenitore, dopo ogni catastrofe, a partire dal terremoto del Friuli del 1976, del “ricostruire tutto com’era e dov’era”. È morto all’età di 85 anni Giuseppe Zamberletti. Da tempo malato, era ricoverato in ospedale a Varese. “Un amico, un maestro, una guida”, ha commentato Angelo Borrelli, attuale capo della Protezione civile. “Oggi perdiamo uno ...

Sostegno e disabilità : l’importanza Della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) : La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è un approccio clinico con scopo univoco di offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello orale. Purtroppo la CAA è ancora poco diffusa nel nostro paese. Attraverso di essa viene proposta una modalità Alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla Comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o ...

Tumore Dell’ovaio : malattia ereditaria nel 20% dei casi - l’importanza del test genetico BRCA : Ogni anno, su 5.200 nuove diagnosi di Tumore dell’ovaio in Italia, circa il 20% presenta carattere genetico-familiare legato alla mutazione BRCA. L’effettuazione del test alla diagnosi per identificare questa mutazione nelle pazienti affette da carcinoma ovarico diventa quindi urgente e fondamentale anche per individuare tempestivamente i familiari portatori di mutazione, prima che sviluppino la malattia. Le strategie di prevenzione di questa ...

L’importanza Della visibilità on line : Ormai è inevitabile: per avere il dovuto successo bisogna essere visibili al 100% attraverso tutti i mezzi pubblicitari di cui

BioWare parla Dell'importanza del volo in Anthem e Delle difficoltà incontrate nello sviluppo : La data di lancio di Anthem di BioWare è sempre più vicina. Coloro che hanno pre-ordinato il gioco o sono abbonati ad EA / Origin Access avranno la possibilità di provare la demo VIP a fine mese. Oggi, come riporta Gamingbolt, sono emerse altre informazioni sull'ambizioso titolo che, nello specifico, riguardano il volo.Il volo all'interno gioco è una parte integrante dell'esperienza. Più volte abbiamo visto i personaggi sospesi nel cielo e ora, ...

Il Napoli riscopre l’importanza Della Coppa Italia : È ufficialmente un obiettivo Carlo Ancelotti è stato chiaro ieri in conferenza stampa: «Consideriamo la Coppa Italia una competizione molto importante. È una delle due competizioni in cui siamo alla pari con tutti. Coppa Italia ed Europa League dipendono da noi. Non c’è una priorità tra le competizioni». È una dichiarazione che fa riscoprire al Napoli il valore di un trofeo che viene stranamente snobbato in città. Vien definita la coppetta ...

Salute : l’importanza Della massa muscolare - un parametro troppo spesso trascurato : Gli italiani vanno dal dottore in media otto volte all’anno.[i] Durante le visite mediche, generalmente vengono misurati la pressione, il polso, l’altezza e il peso, ma questi parametri sono sufficienti a dare un primo quadro clinico di una persona? Ricerche più approfondite dimostrano che il personale sanitario dovrebbe prendere in considerazione anche altri parametri spesso trascurati, come la massa muscolare. Un articolo pubblicato su Annals ...

L'importanza Della selezione nelle varie classi di investimento : Nel 2018, la combinazione tra gli stimoli fiscali e la spesa governativa dell'Amministrazione Trump ha giocato un ruolo cruciale per la buona salute di cui gode l'economia statunitense. Non ci si può ...

LG sottolinea l’importanza Della qualità fotografica degli smartphone durante le vacanze natalizie : LG annuncia e rilascia 10 nuovi stickers dedicati alla realtà aumentata per LG V40 ThinQ; inoltre l'azienda ha creato un'infografica che ci fa sapere cosa ne pensano americani, spagnoli e sudcoreani riguardo alle fotocamere degli smartphone. L'articolo LG sottolinea l’importanza della qualità fotografica degli smartphone durante le vacanze natalizie proviene da TuttoAndroid.

L’importanza dei vaccini e Della farmacovigilanza : a Sassari gli esperti incontrano gli studenti : È importante che la popolazione capisca la necessità di accedere in maniera consapevole alla vaccinazione e, ancora, che vaccinarsi vuol dire aumentare la qualità della vita e ridurre la circolazione di agenti infettivi. Perché, in termini di prevenzione primaria, la cultura scientifica ha documentato che in questo modo si salvano vite umane e si ha un miglioramento della salute globale. E ancora, che le vaccinazioni riducono l’utilizzo di ...