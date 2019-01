Decreto semplificazioni | salta il rinvio allo stop delle tasse per crollo del ponte

Stop al Decreto semplificazioni - salta il rinvio delle tasse per il crollo del ponte : Mattarella nega la firma, rinviate molte misure. Cade anche il decreto fiscale per il crollo di Genova

Stop al Decreto semplificazioni Il governo ai ripari : Il presidente della Repubblica Mattarella dà il via libera al decretone che contiene le norme su redditi di cittadinanza e quota 100, per la gioia del vicepremier Di Maio che twitta 'Bentornato Stato ...

Come è cambiato il Decreto semplificazioni (e la 'rivolta' degli Ncc) : I rumors si rincorrevano già da questa mattina nei corridoi del Senato: il testo del decreto semplificazioni andava "asciugato" con un taglio degli emendamenti per prevenire i dubbi espressi dal Quirinale sulla eterogeneità delle norme che avrebbero di fatto reso il decreto legge un provvedimento Omnibus e avrebbe potuto non avere la firma del Presidente della Repubblica. Così è stato, sul totale di 85 emendamenti votati dalle Commissioni ...

La scure di Mattarella sul Decreto semplificazioni : via 62 emendamenti : Dal Quirinale stop a modifiche su temi più disparati. Firmato invece il decretone che contiene reddito di cittadinanza e quota cento. Esulta Di Maio che annuncia il prossimo taglio degli stipendi ai ...

Decreto semplificazioni extra large - Quirinale in pressing per lo stralcio di alcune misure : ROMA - Interviene il Quirinale sul caso del Decreto Semplificazioni, il provvedimento omnibus riempito di norme, microinterventi e provvidenze, arrivato oggi in aula al Senato. Il Decreto, nato con ...

Decreto semplificazioni - dubbi del Quirinale : troppi gli emendamenti : Il Decreto legge sulle Semplificazioni dovrebbe essere "asciugato" con un taglio, per ragioni di inammissibilità, di molti emendamenti già approvati dalle commissioni del Senato. Secondo quanto si ...

Decreto semplificazioni : dalle trivelle alla tassa sulla bontà ecco tutte le nuove norme : ROMA - Doveva dare un taglio alla burocrazia e facilitare la vita ai cittadini e alle imprese, ma nel suo lungo percorso al Senato il Decreto semplificazioni si è trasformato in un testo omnibus, ...

Decreto semplificazioni : via la tassa sulla bontà - aliquota Ires 2019 al 12% - : La norma - che aveva fatto molto discutere - era stata inserita nella Legge di Bilancio ed è stata cancellata dopo la presentazione di un emendamento del Pd

Trivelle - raggiunta l’intesa Lega-M5s su emendamento a Decreto Semplificazioni : La maggioranza trova l’accordo sulle Trivelle. Il presidente della commissione Lavori pubblici, a margine di una seduta lampo delle commissioni impegnate nell’esame del decreto legge Semplificazioni, annuncia l’intesa raggiunta tra Lega e Movimento 5 stelle, che dovrebbe consentire al Senato di sbloccare i lavori e licenziare il provvedimento domani. L'articolo Trivelle, raggiunta l’intesa Lega-M5s su emendamento a decreto Semplificazioni ...

Scontro M5S-Lega sulle trivelle - ore decisive per salvare il Decreto semplificazioni : Conferenza dei capigruppo al Senato e Consiglio dei ministri: una manciata di ore per trovare l'accordo dopo le minacce di dimissioni del ministro Costa e la presa di posizione della Lega. Ipotesi di una moratoria di 18 mesi ma rimane il nodo dei canoni

Fondo Imu-Tasi - Anci : “Torna a 300 milioni - battaglia vinta. Modifica nel Decreto Semplificazioni” : Il Fondo Imu-Tasi, che nella legge di BilAncio era stato ridotto a 190 milioni, tornerà a quota 300. L’hanno annunciato l’Anci e la vice ministro per l’Economia Laura Castelli. L’incremento, che va incontro alle richieste dei Comuni, troverà spazio nel decreto Semplificazioni. Il Fondo è stato creato nel 2014 per compensare gli enti che avendo alzato l’aliquota Imu al massimo non potevano applicare la Tasi in modo ...