De Luigi | «Sono un mammo tutto da ridere»

M5s e Luigi Di Maio - pagliacciata sul processo a Matteo Salvini : 'Abbiamo cambiato idea' - perché sono finiti : Lo scacco matto non è più una ricostruzione giornalistica, ma la realtà dei fatti. Si parla della mossa con cui Matteo Salvini ha fregato il M5s , sempre più vicino al collasso. Il contesto è quello ...

Fabio De Luigi - un "mammo" tutto da ridere : «Oggi i genitori sono interscambiabili» : Fabio De Luigi, un mammo tutto da ridere. In Ti presento Sofia, pochi mesi fa, l'attore interpretava un papà divorziato che doveva far accettare alla figlia il suo nuovo amore, Micaela Ramazzotti,. ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - la vendetta su Bankitalia : la poltronissima che possono far saltare : Potrebbe investire le delicatissime nomine ai vertici di Bankitalia, lo scontro in atto tra i 5 Stelle e la banca centrale. I rapporti tra grillini e Palazzo Koch non sono mai stati idilliaci e giusto l'anno scorso l'M5S ce la mise tutta perchè il rinnovo del governatore Visco saltasse. Solo la stre

Giorgia Meloni - la lezione a Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza : "Ti dico io chi sono i veri ultimi" : Una lezione ai grillini che sarebbe dovuta arrivare da Matteo Salvini. Le parole, i termini, il messaggio, sono quelli che da anni il leader della Lega porta avanti. Ma oggi lui è alleato di governo del M5S e tutto quel che può fare lo ha mostrato nella conferenza stampa di presentazione del reddito

Dl Sicurezza - Luigi de Magistris concede ai richiedenti asilo l’iscrizione all’anagrafe di Napoli. “Così sono garantiti i diritti” : Lo aveva annunciato e così ha fatto. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha disposto l’iscrizione all’anagrafe comunale per i migranti in possesso di permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo, decidendo così di non applicare l’articolo 13 del decreto Sicurezza. Proprio il primo cittadino del capoluogo campano, insieme con il collega di Palermo, Leoluca Orlando, erano stati tra i primi sostenitori della ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista fermati alla dogana mentre sono in auto verso Strasburgo : Chi è che viene fermato alla dogana entrando in Svizzera? Quasi nessuno ormai. I doganieri ti guardano appena e fanno gesto di passare. Ma a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non è andata così: i due grillini stavano andando in auto a Strasburgo per dare il via alla campagna del M5S alle europe

Guido Crosetto umilia Luigi Di Maio : "Boom economico - sono sobbalzato nel letto" : I dati economici indicano una recessione imminente, la produzione industriale è in picchiata. Ma per Luigi Di Maio si registra un "boom economico". Tra tutte le sparate del grillino, una delle più ridicole e inspiegabili: non a caso, da ore è bersaglio di sfottò e ironie a tutte le latitudini. E tra

U&D - Sara su Luigi : 'Mi sono tolta un peso' - poi rivela che dovrà fare un altro intervento : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sara Affi Fella. Proprio quest'ultima sta facendo molto parlare in queste ultime ore per un'intervista rilasciata su Chi e per essere tornata su Instagram a 4 mesi dallo scandalo che l'aveva coinvolta nel programma di Mediaset. Affi Fella parla di Luigi: 'Mi sono tolta un ...

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori piccona il M5s : 'Quali ministri sono da sostituire' - colpo di grazia : Dopo Gregorio De Falco , sarà Elena Fattori la prossima espulsa del Movimento 5 Stelle . Italia Oggi ne è convinto, e le parole della stessa senatrice grillina sembrano confermare il presagio. Su ...

Luigi di Maio : “Reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno a fine marzo - non ci sono ritardi” : Luigi Di Maio è intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital: "Con reddito di cittadinanza e quota 100 si partirà a fine marzo. Rifiuterò categoricamente il primo aprile, le ironie si sprecherebbero. Quanti navigator ci saranno? Diverse migliaia, avrete tutti i numeri a breve". Poi ha anticipato i prossimi appuntamenti del governo: "A gennaio riforma costituzionale per il taglio di 345 parlamentari".Continua a leggere

Laura Boldrini impala Luigi Di Maio : 'I leoni che festeggiavano a Palazzo Chigi sono diventati pecorelle' : La sinistra ha poco da godere in questo periodo, visto lo sfacelo di consensi e credibilità che sta vivendo. E quando lo fa, può solo godere delle sfighe altrui. Così, l'ex presidente della Camera ...

Cosa si sono detti Luigi Di Maio e Mario Calabresi a DiMartedì : Si è parlato – animatamente – di libertà di stampa e rapporto tra politica e giornali, e delle querele arrivate a Repubblica dal M5S (una indirizzata al padre di Calabresi, morto nel 1972)