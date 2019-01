Dal MIT il cerotto sottile e flessibile che converte i segnali Wi-Fi in elettricità

Emilio Alessandrini - il giudice Dalla ‘faccia mite’ - giustiziato dagli eversori che combatteva : 1979 annus horribilis. A quella del primo sindacalista e militante del Partito Comunista Italiano, Guido Rossa, a Genova, seguiva l’uccisione, qualche giorno dopo, del primo magistrato a Milano, Emilio Alessandrini, che dal suo arrivo in città, alla fine del 1968, e sino alla sua tragica scomparsa, con funzioni di Sostituto procuratore, s’era sempre occupato di terrorismo e, in particolare, di eversione di destra. Il giornalista Walter Tobagi, ...

'DeDalo e Icaro' - il mito greco racconta l'autismo al Teatro Elfo-Puccini di Milano : Il 31 gennaio alle ore 21:00 al Teatro Elfo-Puccini di Milano una serata speciale per l’autismo organizzata in collaborazione con Uniti per l’Autismo, il Comitato Lombardo che raggruppa 42 associazioni, per assistere tutti insieme a Dedalo e Icaro - un’opera teatrale che descrive la condizione della famiglia autistica con realismo e con tutta la forza simbolica del Teatro. In 'Dedalo e Icaro' il protagonista è Giacomo, un corpo in movimento La ...

Resident Evil 2 : il 15 febbraio arriverà la moDalità "The Ghost Survivors" tramite un aggiornamento gratuito : Capcom ha appena annunciato, tramite un tweet prontamente ripreso da Gematsu, che in Resident Evil 2 arriverà la modalità "The Ghost Survivors", disponibile tramite aggiornamento gratuito a quanti sono in possesso del gioco.La storia è incentrata sulle vicende di tre personaggi che non ce l'hanno fatta ad arrivare a Raccoon City: il proprietario del negozio d'armi, la figlia del sindaco e il soldato, a cui sono rispettivamente dedicati i ...

Maltempo Veneto : Dolomiti imbiancate Dalla neve : Montagna veneta interessata da una spruzzata di neve: i fiocchi hanno leggermente imbiancato le Dolomiti. Secondo l’Agenzia regionale Arpav la neve fresca caduta al suolo si aggira su una media di 10 centimetri. Picchi di accumulo al Passo della Mauria (27 cm), ad Auronzo città (25 cm), a Padola (20 cm) e Cortina d’Ampezzo (9 cm). Nell’Altopiano di Asiago registrati circa 20 cm di neve L'articolo Maltempo Veneto: Dolomiti ...

Dalle calamità all'incarico di Pertini - chi era Zamberletti : Da parlamentare a fondatore della Protezione Civile, Giuseppe Zamberletti , con lui l'Italia volta pagina nella gestione delle calamità sul territorio nazionale. Parlamentare della Democrazia ...

Maltempo Sicilia : Anas libera Dalla neve le provinciali nel Palermitano : Su richiesta della Protezione Civile Regionale, Anas è intervenuta con propri uomini e mezzi per liberare dalla neve, ripristinando la percorribilità, le strade provinciali di Piano Battaglia, località sciistica nel comune di Petralia Sottana, in provincia di Palermo. Le squadre di Anas, si legge in una nota dell’azienda, hanno operato sulle strade provinciali 54 e 119 mediante mezzi spazzaneve muniti di spargisale. L’intervento, ...

Valentino Mazzola - 100 anni Dalla nascita del mito : il dio pagano della religione granata : Oreste suonava la tromba, Valentino si tirava su le maniche della maglietta e il Torino, il Grande Torino , travolgeva tutto e tutti. E faceva ribollire di passione il Filadelfia . È forse il capitolo ...

TIM International Senza Limiti e Internet 10 GB sono attivabili Dal 28 gennaio : TIM lancia due nuove offerte telefoniche, attivabili da lunedì prossimo, 28 gennaio. Si tratta di Internet 10 GB e TIM International Senza Limiti, due soluzioni dedicati ai nuovi clienti dell'operatore. L'articolo TIM International Senza Limiti e Internet 10 GB sono attivabili dal 28 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Mi chiamo Dog - Dylan Dog. Il mito dell' Horror a fumetti Dalle origini alla 'meteora' che cambierà tutto : ...in occasione dell'uscita del festeggiamento del quarto "centenario" che si terrà durante Lucca Comics & Games 2019 si prospettano numerose novità legate all' indagatore dell'incubo ed al mondo che ...

Dal MIT oltre 425 milioni di euro a Roma Capitale per rimodernare metro A e B : Comune di Roma e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno firmato la Convenzione per dare il via agli interventi di ammodernamento della metro A e B e per l'acquisto di nuovi treni . La ...

Città soffocate Dallo smog e invase Dalle auto private : nel 2018 in 55 città superati i limiti di PM10 e ozono : città soffocate dallo smog, dove l’aria è irrespirabile sia d’inverno sia d’estate (tra le principali fonti di emissione il traffico, il riscaldamento domestico, le industrie e le pratiche agricole) e dove l’auto privata continua ad essere di gran lunga il mezzo più utilizzato, se ne contano 38 milioni e soddisfano complessivamente il 65,3% degli spostamenti. È quanto emerge da Mal’aria 2019, il dossier annuale di Legambiente sull’inquinamento ...

Davos - il summit dei miliardari assediato Dalle disuguaglianze : Sulla passeggiata ghiacciata e scivolosa che taglia in due il centro di Davos questa settimana potrà capitare di incrociare gente come Stephen Schwarzman, il capitano brizzolato del Gruppo Blackstone, ...

Gomito alto e pantalone calato - il calciatore nord irlandese Gavin Whyte dà scanDalo e si masturba per strada : Gli Oxford United hanno annunciato che incontreranno il giocatore Gavin Whyte dopo la diffusione di un video che lo ritrae mentre, per strada, si masturba a scena aperta. Un gesto plateale, probabilmente una goliardata. Il filmato, è uscito dopo il 2-2 contro il Fleetwood Town. Whyte dal 2015 è un punto fisso della nazionale nord irlandese e sta disputando ottime stagioni nel calcio inglese. Il comportamento del calciatore è stato stigmatizzato ...