Cuneo | il borgo montano di Batuira è in vendita su Subito it a 360mila euro | “Costa come

ilfattoquotidiano

: Cuneo, il borgo montano di Batuira è in vendita su - TutteLeNotizie : Cuneo, il borgo montano di Batuira è in vendita su - FQMagazineit : Cuneo, il borgo montano di Batuira è in vendita su - IdeawebTV : Cuneo: l’associazione “Non solo Noi” inaugura la nuova sede a Borgo San Giuseppe -

(Di martedì 29 gennaio 2019) “Vendesi azienda agricola di circa 22 ettari fra pascoli, seminativi, boschi e orti con annessa tipica borgata alpina () parzialmente ristrutturata”. È l’annuncio comparso su.it, dove si può acquistare, tra le altre cose, anche un’interoalpino del Cuneese, al prezzo di, questo il nome della borgata, che fa parte del Comune di Castelmagno, patria dell’omonimo formaggio Dop tra i più noti al mondo. “Ha lo stesso prezzo di un bilocale in un quartiere medio di Milano, Roma o Torino“, ha commentato soddisfatto il presidente dell’Uncem, l’Unione nazionale Comune, comunità ed enti montani, Marco Bussone.Si tratta di un paesino arroccato sulle montagne, a 1.600 metri d’altezza, con tanto di baite in pietra e legno, stalle, magazzini, terreni e pascoli, per un totale, appunto, di ben 22 ...