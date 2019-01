Crisi Venezuela | donne vendono capelli per sfamare la famiglia

Venezuela - ultime notizie : una Crisi sempre più internazionale : Venezuela, ultime notizie: una crisi sempre più internazionale A pochi giorni dall’auto-proclamazione di Juan Guaidò a presidente del paese continua lo scontro politico in Venezuela. Il contesto è quello di continue tensioni di piazza. Ma anche di un allargamento su scala globale della crisi politica in corso. Un contesto in cui a contare sono sempre più anche le volontà della comunità internazionale. Il contestato Presidente del paese ...

Crisi in Venezuela - Maduro risponde all’Europa : “Nessuno può darci un ultimatum” : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l'ultimatum di otto giorni dato da Bruxelles: "Si comportano con arroganza. Nessuno può darci un ultimatum. Se vogliono andarsene dal Venezuela, se ne vadano. Il Venezuela non è collegato all'Europa. Questa è arroganza. Le élite europee non riflettono l'opinione dei popoli europei"Continua a leggere

La Crisi venezuelana divide il governo - che non si esprime : Da una parte la Lega che appoggia l'Europa e i Cinquestelle che sono contrari. Conte e Moavero Milanesi adottano una linea neutrale, di mediazione tra le due anime della maggioranza

La Crisi politica in Venezuela - spiegata con 8 grafici : E nel corso del primo mandato del presidente socialista Maduro, l'economia del Paese è collassata. Leggi anche : Ecco perché il Venezuela è la nuova Cuba Per molti, si legge sulla Bbc , il declino ...

Governo diviso anche su Crisi Venezuela - scontro Salvini-Di Battisti : La crisi del Venezuela diventa un nuovo terreno di scontro nella maggioranza giallo-verde: lo testimonia il duro botta e risposta tra Alessandro Battista e Matteo Salvini che ha reso evidenti le distanze tra un M5s vicino al presidente Nicolas Maduro e una Lega schierata con il suo rivale, Juan Guaido'. In un esercizio di diplomatico equilibrismo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha auspicato l'avvio di "una riconciliazione nazionale ...

La Crisi del Venezuela è diventata motivo di tensione tra Lega e M5s : ... il pentastellato Manlio Di Stefano, ha invece parlato di 'inutili ultimatum Ue' e ha aggiunto che 'l'Italia offre di mediare tra Maduro e opposizioni per una transizione politica verso nuove ...

Venezuela : Pompeo - è Crisi umanitaria : ANSA, - WASHINGTON, 26 GEN - "L'esperimento socialista in Venezuela e' fallito, la gente e' alla fame": cosi' il segretario di stato americano Mike Pompeo ha aperto il suo intervento al Consiglio di ...

Cosa pensa l’Europa della Crisi in Venezuela : Spagna, Francia e Germania riconosceranno Juan Guaidó come presidente legittimo se entro 8 giorni non verranno convocate nuove elezioni; l'Italia intanto tace

La Crisi venezuelana arriva sul tavolo dell'Onu : ... ha risposto una conferenza stampa nel palazzo presidenziale in cui Maduro ha ribadito che 'in qualsiasi Paese al mondo l'atto di assumere un incarico istituzionale è investito da un protocollo di ...

Venezuela - il petrolio statale è la causa della Crisi. L'opinione di Nicola Porro : ... anche Trump ha cambiato strategia su Caracas? Riuscire ad interpretare la politica estera di Trump è complicato, perché è molto erratico nelle sue scelte come dimostrano i suoi atteggiamenti nei ...

Venezuela : la Crisi divide la popolazione e l’America : Venezuela: la crisi divide la popolazione e l’America Lo scorso 23 gennaio centinaia di migliaia di Venezuelani sono scesi in piazza contestando Nicolás Maduro; il Presidente si era insediato per un secondo mandato presidenziale poche settimane fa. Le elezioni presidenziali dello scorso maggio sono tuttora contestate dall’opposizione Venezuelana soprattutto a causa di un’alta astensione, nonché della mancata partecipazione e ...

Venezuela - i perché della lunga Crisi economica - e politica - : Parigi, Francia,, 25 gennaio 2019 - Una lunga crisi politica ed economica , sfociata in una maxi fuga dal Paese. Il Venezuela , dove il leader dell'opposizione e presidente del Parlamento Juan Guaido si è autoproclamato presidente mercoledì durante una ...

La scommessa pericolosa di Trump nella Crisi del Venezuela : Il presidente Maduro ha portato il terrore nel paese, ma conserva l’appoggio delle forze armate. Le ingerenze degli Stati Uniti e dei paesi vicini offrono al regime una scusa ideale per giustificare la repressione. Leggi