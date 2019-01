Crescita | Ref ricerche | “Nel 2019 pil fermo e debito pil su al 132 | 9% Campagna

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) “Economia in stagnazione“: è intitolata così la nota congiunturale dell’istituto diRef che prevede per ilunaferma. Né espansione né recessione, dunque: secondo il Ref, che fa parte del panel di previsori su cui si basano le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio, il pil registrerà quest’anno un +0 per cento e salirà dello 0,8% nel 2020. Anche come conseguenza del denominatore, il rapporto tra deficit e pil salirà dall’1,9% dello scorso anno al 2,1% per arrivare al 2,3% nel 2020. In rialzo anche ilche è previsto in salita dal 131,5% del Pil dello scorso anno al 132,3% quest’anno e al 132,9% il prossimo. Il rapporto dunque “si mantiene lungo una traiettoria crescente, risultando nel 2020 oltre un punto al di sopra del livello del 2018, e tre punti e mezzo al di sopra del valore indicato dal governo”, ...