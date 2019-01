Corruzione | Italia continua a migliorare in indice percezione

Percezione della Corruzione : per Transparency l'Italia migliora lentamente : Continua a confermarsi il trend in lenta crescita del nostro Paese nella classifica globale e in quella europea, dove ci stiamo gradualmente allontanando dagli ultimi posti: l'Indice di Percezione della corruzione 2018 (Cpi) pubblicato oggi da Transparency International, vede l'Italia al 53esimo posto nel mondo con un punteggio di 52 punti su 100, di due punti migliore rispetto all'anno precedente quando ...

Dopo i fischi in aula - da Pd e Forza Italia nuove accuse a Bonafede per le frasi contro la Corruzione : “Se ha notizie di reato vada in Procura” : “Il ministro Bonafede non è Torquemada. Se ha notizie di reato, porti nomi, cognomi e fatti in Procura, ha il dovere di denunciarli. Ma non può sparare nel mucchio”. Il giorno Dopo la contestazione nell’aula della Camera dei deputati al ministro della Giustizia, in casa Pd e Forza Italia rilanciano il motivo delle contestazioni al Guardasigilli. “La corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, perché si vede ...

Corruzione - Bonafede : “In Italia si vede a occhio nudo”. Bagarre alla Camera : urla e insulti dal Pd e da Fi. Seduta sospesa : Ha parlato dell’ormai noto video su Cesare Battisti. E poi della Corruzione che in Italia “si vede a occhio nudo“. Tanto basta per scatenare le opposizioni: Forza Italia e il Pd hanno contestato il ministro Alfonso Bonafede a colpi di “buffone, buffone” e “dimissioni, dimissioni”. E al presidente della Camera Roberto Fico non è rimasto che sospendere la Seduta. La Bagarre è scoppiata quando i ...

Corruzione - l'Italia ha la sindrome del Botswana : Più di 8 italiani su 10 sono convinti che istituzioni e politici siano corrotti, ma è davvero così? Nel giorno in cui la...

“Cara Italia - quanto ci manchi. Ma se torniamo troviamo burocrazia - Corruzione e stipendi più bassi” : La loro seconda vita è sbocciata all’estero. Un biglietto di sola andata per seguire un sogno, un lavoro o una qualità di vita migliore. Abbiamo raccontato le loro storie su ilfattoquotidiano.it e li abbiamo ricontattati in questi giorni per capire dove avrebbero trascorso le feste, se a casa o nel paese dove si sono trasferiti. E se prima o poi il loro piano è di tornare. Un desiderio che non nascondono, come quello della malinconia per ...

AntiCorruzione - il ddl piace a due italiani su tre. Ma gli avvocati : “Mattarella non lo firmi”. Csm si spacca sul parere critico : piace a due italiani su tre, ma quel terzo evidentemente o è un avvocato penalista o fa parte del Csm. Cresce l’attenzione sul ddl Anticorruzione, approvato in via definitiva e in attesa della firma del capo dello Stato. Secondo un sondaggio dall’istituto Demopolis, che ha analizzato l’opinione dei cittadini dopo il via libera al provvedimento da parte della Camera il 18 dicembre scorso, la riforma è gradita dal 68% degli italiani. Il ...

Cosa pensano gli italiani sulla nuova legge anti-Corruzione : Due italiani su tre esprimono un giudizio complessivamente positivo sul ddl anti-corruzione approvato in via definitiva alla Camera nei giorni scorsi: il dato emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis, che ha analizzato l’opinione dei cittadini dopo il varo parlamentare del disegno di legge. La norma più popolare risulta l’introduzione del “Daspo” per corrotti e ...

AntiCorruzione - Spazzacorrotti è legge/ Forza Italia contro M5s : 'Hanno inventato l'ergastolo processuale' : Ddl Anticorruzione, ok definitivo alla Camera: è legge. Ultime notizie, il Movimento 5 Stelle esulta. Il leader Luigi Di Maio: 'Rivincita onesti'.

AntiCorruzione - Forza Italia : “Hanno inventato l’ergastolo processuale”. Ferri (Pd) : “La prescrizione è bomba innescata” : Fa discutere tra le file dell’opposizione il via libera alla legge Anticorruzione, bandiera del Movimento 5 stelle che l’ha rinominata ‘Spazzacorrotti‘, passata con 304 sì , 106 voti contrari e 19 astenuti. “Il governo ha inventato l’ergastolo processuale“, ha commentato la senatrice forzista Anna Maria Bernini. “La prescrizione è una bomba innescata”, le ha fatto eco Cosimo Ferri del ...

Corruzione - Ue : Italia acceleri riforme : 12.44 L'Italia deve accelerare le riforme per combattere la Corruzione. E' la sollecitazione rivolta a Roma dal Greco (Gruppo di Stati contro la Corruzione), organo del Consiglio d'Europa, nel rapporto reso noto oggi. Nel documento si riconosce comunque che "l'Italia ha fatto progressi nella prevenzione della Corruzione nel sistema giudiziario ma molto resta ancora da fare per mettere in opera tutte le raccomandazioni che le sono state ...

Corruzione - il Consiglio d’Europa : “Da Italia progressi - ma resta molto da fare soprattutto per i parlamentari” : Passi avanti, ma non basta. Il Greco, l’organo del Consiglio d’Europa, si occupa anche di Italia nel rapporto diffuso oggi sul tema della lotta alla Corruzione nell’Unione europea. In tal senso, a sentire le sollecitazioni del Greco al governo di Roma, l’Italia deve accelerare le riforme per combattere il fenomeno. Nel documento si riconosce comunque che “l’Italia ha fatto progressi nella prevenzione della ...

Corruzione - “l’Italia attui norme Ue antiriciclaggio e favorisca trasparenza su informazioni fiscali delle grandi imprese” : La Corruzione ha un impatto su tutti noi, spesso in modi di cui non siamo consapevoli. Questo problema è particolarmente grave nei paesi in via di sviluppo. L’organizzazione The ONE Campaign stima che questi paesi perdano ogni anno oltre 1 trilione di dollari attraverso affari illeciti o loschi, spesso con il coinvolgimento di società di comodo anonime. Oggi, nella Giornata internazionale contro la Corruzione, vale la pena riflettere un momento ...

Dopo il G20 : Italia vede accolte proposte su Corruzione - politiche migratorie e Wto : Il paragrafo 27 del comunicato finale del G20 accoglie le istanze Italiane a favore di una rapida riforma del Wto l'Organizzazione mondiale del commercio per adattarlo alle esigenze di un mondo ...