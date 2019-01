Correggio | suora al volante di pulmino disabili investe 14enne in bici | ragazzina

fanpage

(Di martedì 29 gennaio 2019) L'impatto è stato violentissimo. L'adolescente è finita contro il parabrezza deldal lato del guidatore quasi sfondandolo. Ferita in maniera grave, è stata trasportata in elicottero a Parma dove è ora ricovera in Rianimazione. Illesa laaldel mezzo che era da sola nel furgone.