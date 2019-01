Contrasto alla povertà educativa | grazie ma non ci fermiamo qui

huffingtonpost

(Di martedì 29 gennaio 2019) Oggi in Italia oltre 1 milione e 200 mila minori vivono in condizione di povertà assoluta. Tra le iniziative in campo per combattere questa vergogna, c'è il Fondo per ildella povertàminorile, nato nel 2016a un accordo fra Acri e Governo, con la collaborazione del Forum Nazionale del Terzo settore.Le Fondazioni di origine bancaria lo hanno alimentato mettendo complessivamente a disposizione 360 milioni di euro in tre anni (2016-2018), per realizzare progetti finalizzati a impedire che la condizione sociale delle famiglie condanni i più piccoli a non poter accedere pienamente ai processi educativi, offrendo loro una concreta opportunità di emancipazione e di riscatto.Con la Legge di Bilancio 2019 il governo ha deciso di proseguire questa iniziativa. E non era affatto scontato che lo facesse. A margine, rilevo con piacere ...