Consorzi di bonifica | nuovi criteri per le stabilizzazioni

AGRICOLTORI CON TRATTORI PRESIDIANO ConsorziO BONIFICA A GRAVINA - PRIMO ATTO CONTRO #CARTELLEPAZZE : ... tombini nelle aziende agricole ostruiti, sono solo alcuni esempi di quanto sarà dimostrato a Sindaci, Prefetti e alla politica. Tutta la regione è in mobilitazione, perché - dice Coldiretti - 4 ...

Siccità : Consorzi bonifica Veneto - riserve di acqua a dura prova nella stagione stiva : Verona, 23 gen. (AdnKronos) - “Verrebbe da dire “Una rondine non fa primavera”. Infatti, la nevicata modesta di oggi, una spruzzatina di neve, non rappresenta certo ciò che ci attendiamo dall’inverno, specie se consideriamo che da tempo non ci sono precipitazioni significative”. Con queste parole il

Consorzio di Bonifica Sud - Febbo "Chi pagherà gli errori commessi?" : ... ossia la necessità di eleggere un consiglio avallato dalle Organizzazioni Professionali e che possa finalmente risolvere urgentemente le problematiche del mondo agricolo e imprenditoriale del ...

Consorzio Bonifica di Ragusa : un Natale felice ma non per tutti : Consorzio Bonifica di Ragusa nessuna novità dalle variazioni di bilancio all’Ars. Stefania Campo: “Un Natale felice ma non per tutti”.

Maltempo Sardegna : 1 milione ai Consorzi di bonifica per i danni causati dagli eventi meteo del 2018 : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 1 milione di euro destinati ai consorzi di bonifica della Sardegna che andranno a supportare le maggiori spese sostenute a causa di tali fenomeni climatici verificatisi nel corso del 2018. Il milione di euro, che si aggiunge agli oltre 20 milioni già stanziati annualmente per tutti i consorzi di bonifica regionali, sarà utilizzato per la manutenzione e la gestione della rete scolante e degli ...

Maltempo - esondazione Crati : impegnato il Consorzio di Bonifica Jonio Cosentino : Il Consorzio di Bonifica Jonio Cosentino sta coadiuvando, con uomini e mezzi di concerto con la protezione civile, l’azione di contrasto alla massa d’acqua fuoriuscita dall’alveo del fiume Crati e che ha invaso anche una cinquantina di edifici agricoli, causando anche il trasferimento di una decina di famiglie. La rete idraulica consortile, pur sotto pressione, sta comunque reggendo. Gia’ nella notte scorsa, il sistema ...

Notizie positive per il Consorzio di Bonifica di Ragusa : Il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia orientale Francesco Nicodemo ha rassicurato per gli stipendi ai lavoratori di Ragusa