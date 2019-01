Congedo straordinario Legge 104 | visita fiscale Inps può arrivare?

Legge 104 : Congedo straordinario e permessi - come si sommano : Legge 104: congedo straordinario e permessi , come si sommano Somma congedo straordinario e permessi Legge 104 I permessi retribuiti sono un diritto garantito dalla Legge 104 (qui una guida su chi può richiedere misure riservate per L. 104). Chi assiste un familiare con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese. Questa agevolazione è cumulabile anche con il congedo straordinario . La ...

Congedo straordinario per assistere il genitore anche al figlio non convivente : In una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha stabilito che anche il figlio non convivente ha il diritto al Congedo straordinario per assistere il genitore con disabilità grave. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo del 26 maggio 2001, n. 151 che prevedeva la possibilità di Congedo straordinario solo in caso di convivenza. La Corte ha sottolineato che in mancanza di tutti gli ...