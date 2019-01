Con un ' Gratta & vinci' da 5 euro vince quasi due milioni

Trump ordinò al suo avvocato di mentire al Con gresso sul suo grattacielo a Mosca : Nuova tegola su Trump . Secondo il sito BuzzFeed, che cita fonti investigative, il presidente Usa ordinò al suo ex avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sulle trattative per costruire...

Russiagate - “Trump chiese al suo avvocato di mentire al Congresso sulla costruzione del suo grattacielo a Mosca” : “Fai che avvenga”. Donald Trump sollecitato con queste parole il suo avvocato Michael Cohen, affinché riuscisse a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per dare un forte impulso ai negoziati sul suo grattacielo a Mosca, la Trump Tower. Il tutto in piena campagna elettorale per le presidenziali. Secondo quando riferito a Buzzfeed da due inquirenti del caso Russiagate, il presidente americano ha direttamente ...