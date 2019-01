Coldiretti | ristorante a casa per un italiano su 3

meteoweb.eu

(Di martedì 29 gennaio 2019) Sono 18,9 milioni gli italiani che nell’ultimo anno con regolarità (3,8 milioni) e occasionalmente (15,1 milioni) hanno consumato acibo ordinato tramite una piattaforma web da ristoranti e pizzerie. E’ quanto emerge da una analisi/Censis sul food delivery che si classifica come il settore più dinamico della ristorazione. In altre parole nel 2018 – sottolinea la– più di unsu tre ha dunque ordinato dal telefono o dal pc pizza, piatti etnici o veri e propri cibi gourmet, con sempre più ristoranti di qualità entrati nel giro delle piattaforme come Just Eat, Foodora, Deliveroo, Bacchette Forchette o Uber Eats, solo per citare le più note, accanto alle quali si sono sviluppate numerose realtà locali. In cima alla lista delle motivazioni di ricorso al cibo a domicilio – rileva lo studio/Censis – c’è il fatto di essere stanchi e non avere ...